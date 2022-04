Marta Riesco estalla en redes sociales y cuenta el acoso que sufre por parte de ‘Sálvame’. La reportera ha dicho basta, ha denunciado públicamente la persecución que sufre desde hace meses y lanza una llamada de auxilio a Telecinco.

A través de las historias de Instagram, la periodista ha mostrado cada una de las bromas que han realizado varios programas de la productora de ‘La Fábrica de la Tele’ sobre ella. Personas como Jorge Javier Vázquez han sido algunos de los tertulianos del magazín que más la han atacado.

«Desde hace cinco meses llevo sufriendo un acoso y derribo increíble por parte del programa ‘Sálvame’ y por parte de La Fábrica de la Tele hasta el nivel que tuve que coger una baja médica porque el acoso era insufrible», relata la Marta Riesco. Cabe recordar que la reportera contó los problemas de salud mental que tuvo tras hacerse pública su relación con Antonio David Flores.

«Han sacado todo lo que han podido sacar de mí desde que tenía 18 años. Y la suerte que tengo es que nunca le he hecho nada malo a nadie, así que lo único que han podido sacar han sido intervenciones mías como en el programa de ‘Allá tú’ o se ha podido sacar que estuve en ‘Miss España’», dice la periodista.

«Lo hacían para hacerme daño y que yo no pudiera trabajar en mi programa. Empecé a ver las mofas de otra manera y pensé que no me podía hundir. No le podía hacer esto a mi familia. No podía estar llorando todos los días», comenta Marta Riesco y cita los nombres de Jorge Javier Vázquez y Anabel Pantoja, personas que han pasado por lo mismo que ella y ahora no paran de reírse de ella.

«Estáis intentando destrozarme. Los únicos responsables de que yo no continúe trabajando o que no me quiera levantar de la cama vais a ser vosotros. Esto no hay cuerpo humano que lo aguante. Si está tan concienciada con la salud mental y contra el acoso, por favor os pido que hagáis ejemplo de lo que predicáis», finaliza la colaboradora lanzando una llamada de auxilio a Telecinco.