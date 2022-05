El pasado jueves pudimos disfrutar de una de las galas más completas de ‘Supervivientes 2022’. Entre otras cuestiones, fuimos partícipes del esperado reencuentro entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Tras haber comenzado la aventura juntos, en el mismo equipo, la organización decidió reorganizar los grupos. Por lo tanto, los dos se separaron.

La sobrina de Isabel Pantoja y el esgrimista tienen un gran feeling, y eso es innegable. Tanto es así que se han convertido un grandísimo apoyo para el otro. Durante este reencuentro, Jorge Javier Vázquez no dudó en hacer la siguiente pregunta a Anabel Pantoja: “¿Crees que Yulen te ha echado de menos?”.

“Menos que yo seguro, pero yo lo que quería era verlo”, comenzó diciendo la prima de Kiko Rivera. Lejos de que todo quede ahí, fue más allá: “Estaba ya con esa cosa de si estaba bien… Pensaba que se había olvidado de mí”. El presentador formuló otra pregunta a su compañera en ‘Sálvame’: “Y tú, ¿lo has echado de menos?”.

Tras una semana separados, Anabel y Yulen han vuelto a verse 😍 🌴 #SVGala6 https://t.co/R6t6xmYYTm — Supervivientes (@Supervivientes) May 27, 2022

La andaluza se mostró de lo más sincera: “Era como si me hubieran quitado un pulmón. ¡Claro que lo he echado de menos! Es mi mitad”. Como era de esperar, los colaboradores de ‘Sálvame’ quisieron pronunciarse ante este reencuentro que, desde luego, no dejó absolutamente indiferente a nadie.

“Qué feo y qué mal lo está haciendo Anabel”, cuestionó Marta López. “Ella que entró en cólera porque vio a Omar que se juntó un poco con Lola y formó un circo que te mueres. Ella que utiliza a Omar cuando le da la gana y se le ve a la legua que está loca por Yulen”, prosiguió comentando a sus compañeros de ‘Sálvame’.

“Que lo diga y todos los aplaudiremos, porque hay una persona fuera que lo está pasando mal”, reconoció. Lo que es cierto es que Anabel Pantoja por un lado se arrepiente de lo sucedido con Omar Sánchez y de lo mal que se lo hizo pasar pero, por otro, reconoce que está feliz con Yulen. ¿Logrará resolver esta encrucijada antes de que sea demasiado tarde?