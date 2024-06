Marta Hazas confiesa en ‘El Hormiguero’ la curiosa venganza contra las monjas de su colegio

Nueva semana de invitados en El Hormiguero y los actores Marta Hazas y Álex González han sido los primeros que sentarse en la mesa de Pablo Motos para hablar de la serie Desde el mañana, que se podrá ver en Disney+ desde el 12 de junio. Ambos son los protagonistas de una historia llena de fenómenos paranormales e intriga.

«Es un thriller de ocho capítulos cuya premisa es que mi personaje se está mudando y en la despensa encuentra un mineral que, al tocarlo, le muestra el futuro», ha comenzado explicando la invitada. Se trata, por desgracia para su personaje, de un futuro en el que su hija morirá, por lo que hará todo lo posible para evitarlo.

Pese a que todo puede parecer una locura, hay una persona que le ayuda: «El personaje de Álex es un inspector de policía que es el único que me cree porque ha vivido algo parecido de cerca», ha contado. Entre los dos tratarán de cambiar ese futuro y de salvar una vida, aunque no será nada fácil y se enfrentarán a todo tipo de situaciones inesperadas.

Fuera del rodaje también tuvieron mucha relación, tanta que no consiguieron disfrutar a lo grande de Bilbao, donde se grabó la serie. «Marta mejoró mi vida social, ella y sus amigas llevaban un buen ritmo, me costó seguirlas. Ella se hizo adicta a pilates y yo me hice adicto a los pintxos, me ha salido una lorza que no consigo quitarme», ha confesado Álex.

Para Hazas esto también ha sido un cambio, aunque para ella estar mucho más en forma de lo que está. «Álex me convenció para apuntarme al gimnasio en Bilbao y, gracias a él, me he enganchado a Pilates con máquinas y lo sigo manteniendo en Madrid», ha contado ante las cámaras del programa.

Otro de los grandes momentos del rodaje sucedía después de pasar por los bares, cuando el grupo aterrizaba en los karaokes de la ciudad. González, muy vergonzoso, ha negado en todo momento que cantase bien, aunque su hermana tuvo un grupo con el que colaboró en el pasó y ha subido algunos vídeos en los que ha demostrado que sabe cantar. Minutos después el equipo del programa ha encontrado el vídeo en el que demostraba su gran voz en redes sociales.

En cambio, Marta Hazas ha presumido de lo mal que canta, tanto que ha recordado una anécdota de cuando era pequeña. «Me echaron del coro del colegio. Ya con tres años me vieron venir», ha contado entre risas. Todo ocurrió cuando apenas era una niña y le pidieron que cantase, algo que hizo muy bien cantando canciones de Chiquetete y Ramoncín que había escuchado en casa.

El problema llegó cuando la aceptaron en el coro y tuvo que cantar otras canciones con tonos más agudos, algo que no le salía para nada y por eso siempre la ordenaban callarse. Era inevitable que la terminasen echando, pero ella no estaba conforme con la decisión: «Les cagué en el patio del colegio en venganza».

Tras este acto reivindicativo la terminaron llevando al psicólogo, aunque el especialista dijo que Marta Hazas estaba perfectamente. «Dijo que estaba muy sana porque había hecho lo que pensaba: que mierda pa’ ellas», ha rematado la actriz su anécdota.