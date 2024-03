Marina Riverss habla de sexo en ‘La Resistencia’: «Qué vergüenza, están mis padres»

Anoche, la influencer y colaboradora del programa TardeAR, presentado por Ana Rosa Quintana, Marina Riverss acudió a La Resistencia por primera vez en su carrera. La joven fue al programa de David Broncano a hablar de sus proyectos profesionales y a pasar un buen rato y no ha logrado escapar de las preguntas clásicas del programa.

Cuando llegó el turno de las preguntas clásicas acerca de las relaciones sexuales, la joven lo tenía claro. El presentador quiso aclarar cuáles eran las clasificaciones en las preguntas, a lo que ella respondió «Sí, sí, si me lo sé». Al dar su respuesta, la influencer fue clara y dio un número redondo y exacto: «20». Además, aclaró que todos los puntos son de sexo tradicional, lo que en el programa sería 1 punto por cada vez.

No todos los días los padres de la invitada están delante para escuchar con atención la respuesta de las Preguntas Clásicas™ Cine 🚬#LaResistencia @_riverss_ pic.twitter.com/uzJeopZQEO — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 1, 2024

Al responder confesó que le daba vergüenza porque se encontraban los padres de ella en plató, aunque su madre aseguró que no se ha sentido incómoda con la respuesta. El novio de la influencer, Robledo, se encontraba al lado de la madre de la joven y dijo: «Me estás poniendo nervioso a mí, que soy el novio y la tengo aquí al lado», bromeaba su pareja. Ella aseguraba que «es natural, hay que normalizarlo».

La joven ha hablado acerca de su participación en el programa de Ana Rosa Quintana: «Es un icono. Es la primera influencer», decía sobre la presentadora. «A mí me paran las señoras mayores y me dicen ‘soy super fan de Ana Rosa, díselo’», contaba. Además, ha asegurado querer ser la «nueva Ana Rosa», ya que le gusta mucho su trabajo: «A mí me gusta mucho el mundo de la comunicación y me encantaría tener mi propio programa».

La joven estudiante del doble grado en Derecho y Economía, ha estado bromeando con David Broncano acerca de las operaciones estéticas, sobre las que ha querido lanzar un mensaje muy importante: «Está super bien que la gente lo use siempre que lo haga con conciencia y tranquilidad», comenzó diciendo. «Siempre que se haga desde la conciencia, que cada uno haga con su cuerpo lo que le de la gana».

Marina Riverss quiso dirigirse directamente al público para hablar del amor propio: «Además creo que la autoestima es super importante para que todo funcione bien. Es importante quererse, tratarse bien a uno mismo… Así que, hablaos bien», dijo mirando al público para lanzar este mensaje de conciencia y autoestima.