Marieta, sancionada por el equipo de ‘La isla de las tentaciones 7’ tras saltarse las normas

Se acerca el final de La isla de las tentaciones 7 y las emociones no dejan de florecer. Y es que en el programa de anoche pudimos ver como Marieta acude a Villa Playa en busca de Álex en pleno ataque de nervios saltándose todas las normas del programa y, como es lo habitual en el reality, la ilicitana ha sido sancionada por haberse saltado las normas de la peor de las formas.

Y es que las parejas tienen terminalmente prohibido encontrarse durante la experiencia. Pero Marieta perdió los nervios tras ver a su novio hablar con Adrián cuando le dieron la oportunidad de ver imágenes en directo de Villa Playa, y es que su novio decía que pretendía pedirle matrimonio en el programa. Además, contó que él había avanzado con su tentadora porque ella se había dejado llevar primero. Oírle decir esto, hizo que la joven saliera corriendo a la casa donde se encontraba su novio manteniendo relaciones con Gabriela.

Sin embargo, los compañeros de Álex lograron detener a la joven, que finalmente no pudo ver a su novio. Pero, como todo tiene sus consecuencias, así que Sandra Barneda le transmitió su castigo: Marieta no podría preguntarle nada a Gabriela en la hoguera de las solteras, sino que sería una de sus compañeras a su elección la que haría la pregunta por ella.

Marieta eligió a Ana, pareja de Borja, para que le preguntara a la tentadora. Antes de hacer su pregunta quiso pedirle perdón de antemano a su compañera: «Lo siento si no acierto». Aún así, Ana tenía clara su pregunta: «¿Álex se ha arrepentido alguna vez de tener relaciones sexuales contigo?». Pero la tentadora no dudó en su respuesta: «No». Ahora, en la recta final, la de Elche tendrá la oportunidad de volver a encontrarse con su novio en la hoguera final.

Este intercambio de «zascas» entre Marieta y Gabriela nos ha dejado sin palabras 😶 🐍 #LaIslaDeLasTentaciones10

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/o6SCjUIrUd — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 6, 2024

Álex se entera de la visita de Marieta

Cuando la novia de Álex entró gritando en Villa Playa, el joven se encontraba en la habitación manteniendo relaciones sexuales con Gabriela y no se enteró de que su novia había estado en la casa. Y es que fueron tales los chilidos de la de Elche, que los compañeros le preguntaron si no había escuchado los gritos: «He escuchado chillidos, pero pensaba que era otra cosa».

Las tentadoras le contaron a Álex que habían visto a su novia muy afectada: «Estaba destrozada». Esto sorprendió mucho al joven: «Me da pena. Estoy pensativo y no sé qué ha hecho, pero que me digan mis compañeros que estaba rota me duele».

Zaira: «¿Podemos pasar?» 🚪

Álex: «No» 🫠

*Procede a entrar toda la Villa a la habitación* 😂 🐍 #LaIslaDeLasTentaciones10

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/xucTxWrR7e — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 5, 2024

Lo que los espectadores tienen claro es que su relación pende de un hilo y están deseando ver la hoguera de confrontación de los dos jóvenes protagonistas de la edición.