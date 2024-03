Zaira hace una inesperada confesión sobre David en ‘La isla de las tentaciones 7’: «Anoche hubo rocecillos»

David Vaquero y María Brun han vuelto a La isla de las tentaciones 7 un año después de que se conocieran allí, siendo la joven la tentadora del albaceteño que acudía a República Dominicana con su anterior pareja. En esta edición del reality, han regresado para poner a prueba su amor en el lugar donde nació. Sin embargo, Zaira de la Morena se está haciendo un hueco en su relación.

El pasado martes hubo una emisión especial del programa, ya que en esta semana habrá doble emisión: el episodio de anoche y el de hoy, miércoles 6 de marzo. Y es que en el episodio de anoche de La isla de las tentaciones, la tentadora de David, Zaira, ha desvelado una información que ha sorprendido a todos los espectadores cuando Sandra Barneda les contaba que esta noche tendría lugar la hoguera de las solteras. Y es que Mónica, la tentadora de Adrián contó que «anoche pasaron cositas».

Arbolito regresa con su dueña a Villa Montaña 🧸 🐍 #LaIslaDeLasTentaciones10

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/YAIHRAXW0Y — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 5, 2024

Fue entonces cuando la presentadora de La isla de las tentaciones 7 se dirigió a Zaira, que le explicó lo que había pasado: «Anoche dormimos juntos. Hubo rocecillos, calentamientos…». Sandra Barneda quiso saber si habían sido en partes íntimas, a lo que la joven le respondió «Sí, hay mucha tensión». Es por esto que las solteras han querido aprovechar para mandarle un mensaje a María enviándole un objeto personal muy importante para la pareja.

La tentadora corrió a la habitación de David para coger el peluche de su novia llamado Arbolito. Fue entonces cuando las solteras escribieron un mensaje para enviarlo junto al peluche: «Nos vemos esta noche en la hoguera. ¿Estáis preparadas?». Cuando las novias recibieron el mensaje, María se mostró muy sorprendida de verlo, al igual que el resto de sus compañeras que exclamaban de la sorpresa al ver al peluche de su amiga llegando a Villa Montaña.

María recibe a Arbolito y las chicas leen el mensaje de las tentadoras 📃 🐍 #LaIslaDeLasTentaciones10

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/2AqS8WM0L4 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 5, 2024

David Vaquero, protagonista de la hoguera de los solteros

Cuando el nacido en Albacete vio aparecer a Álvaro Boix en la hoguera con una foto de la primera vez que le engañó con él, no le puso nervioso, sin embargo, no dudó en responderle: «Mi novia no te ha puesto los cuernos contigo porque cuando se lio contigo no estaba conmigo», comenzó diciendo. «Si yo quiero estar con ella, tú estás fuera del mapa.»

La entrada de Álvaro ha puesto patas arriba la hoguera de los chicos 🔥 🐍 #LaIslaDeLasTentaciones10

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/nJJ697eGrA — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 5, 2024

David Vaquero le ha preguntado si su novia se iría con él de vuelta a España cuando se acabe el programa y el ilicitano no dudó en su respuesta: «No». Sin embargo, el tentador le dijo que sí que estaba enamorada de él. Entonces, el novio de María le preguntó al joven si se lo había hecho pasar muy mal a su novia, cuando Boix le contó que la malagueña llevaba varios días sin comer tras ver las imágenes de David.