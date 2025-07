El extraño amistoso que el Barça planea en Libia: el Ministerio de Exteriores recomienda no ir

El Barcelona continúa su estrategia de expansión global con iniciativas que apuntan a consolidar su presencia en territorios poco habituales en el panorama futbolístico internacional. Una de las últimas decisiones del Barça ha generado especial atención: la posible disputa de un partido amistoso en Libia, un país marcado por la inestabilidad política y con múltiples advertencias internacionales que desaconsejan los desplazamientos a su territorio, como la propia del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según ha circulado por redes con diferentes imágenes, el presidente del Barça Joan Laporta se reunió recientemente con Ali Al Saidi, ministro de Inversiones del gobierno del este de Libia, y con Al Salihin Abdul Nabi, miembro de la Cámara de Representantes de dicho país. En el encuentro se habría pactado la inauguración de una Barça Academy en Libia, como parte del proyecto Barça Experience, y la celebración de un partido amistoso en Bengasi, segunda ciudad más poblada del país tras Trípoli.

Este acuerdo, de confirmarse oficialmente, reforzaría la apuesta del club catalán por estrechar lazos con su base de aficionados en el norte de África. Sin embargo, las autoridades españolas recomiendan no viajar a Libia bajo ninguna circunstancia debido a los altos niveles de inseguridad, el conflicto interno entre gobiernos rivales y la inexistencia de condiciones mínimas de estabilidad.

«A la vista de los graves problemas de seguridad que se registran en estos momentos en Libia, se desaconseja viajar al país en todo caso y, asimismo, se recomienda a todos los españoles que allí se encuentren que extremen las precauciones», señalan desde el Gobierno, recalcando que «a pesar de mantenerse el alto el fuego y la progresiva estabilización del país, la situación de seguridad sigue estando clasificada como de “riesgo extremo” por todos los indicadores nacionales a internacionales sin excepción».

«La presente recomendación carece de efecto vinculante y opera como mero aviso o consejo. El Estado no resultará responsable por ningún concepto de los daños o perjuicios que, tanto por la observancia como por d​esconocimiento o no atención de la recomendación, pudieran ocasionarse a personas o bienes, no considerándose dicha recomendación título que ampare reclamación alguna», esgrimen también desde el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre Libia.

En el mismo, antes de un viaje a Libia, se recuerda que «la amenaza terrorista sigue siendo muy elevada. La ciudad de Bengasi y Trípoli han sido objetivo de atentados en el pasado que han afectado a miembros de las fuerzas de seguridad, así como al personal de la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a Libia. A estos atentados se añaden diversos ataques registrados en poblaciones situadas en el centro y sur del país y que han tenido como objetivos esenciales edificios públicos, instalaciones policiales y acuartelamientos militares».

En cualquier caso, cabe destacar que el Barça no ha hecho público el contenido del acuerdo ni ha emitido ningún comunicado confirmando la realización del amistoso. Las únicas imágenes disponibles provienen de redes sociales, donde se difundieron las fotografías del presidente azulgrana con los representantes políticos libios. Algunas fuentes del entorno del club reconocen la reunión, según medios afines, pero aseguran desconocer el motivo exacto del viaje de Laporta al país norteafricano.