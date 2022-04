Mariah Angeliq nos sorprende con un nuevo tema, ‘Hey Siri’. La estadounidense de tan solo 22 ha llegado a la industria de la música para romper récords. La cantante no se detiene y continúa conquistando a nuevos seguidores.

La artista actualmente se encuentra en su segunda gira europea, a la que le ha añadido la guinda de un nuevo lanzamiento. Este proyecto es muy innovador y con el que la intérprete de ‘Taxi’ pretende fusionar distintos ritmos y elementos del reggaetón más clásico, con los sonidos modernos que se escuchan ahora.

‘Hey Siri’ nació cuando trabajaba para la creación de su próximo álbum de estudio. En una sesión con MVIZZI, un reconocido productor musical, el cuál le mostros varios tonos que encajarían a la perfección con el estilo que tiene Mariah Angeliq. La canción surgió de manera colectiva entre la cantante y el resto del equipo, siendo un homenaje los orígenes de este estilo musical.

El ritmo de dembow que acompaña a todo el sencillo ha sido producido por Taiko, quien ha estado trabajando en el resto del disco de la artista. A través de sus redes sociales, la intérprete de ‘Perreito’ comunicó la salida del tema hace tan solo unos días. En YouTube, el videoclip ha conseguido en tres días más de 150 mil reproducciones y en Spotify acumula más de 80 mil escuchas.

Recientemente, Mariah Angeliq lanzó a través de Instagram un emotivo mensaje sobre querernos a nosotras mismas y evitar que los pensamientos negativos ronden por nuestra mente. «Estaba pensando y quería dejar un mensaje aquí para las mujeres… Nada de lo que estás haciendo está mal! Si estás sola, gózatelo», comienza diciendo la estadounidense.

«Si estas enamorada, ama como nunca has amado. Si estas gordita, flaca, normal. Aprecia cada etapa de ti y de tu vida y llévala día a día. Recuerda lo hermosa que eres por dentro y por fuera. No dejes que las redes sociales y el mundo te hagan sentir que no eres suficiente. Love Yourself», finaliza la artista.