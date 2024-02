María Pombo se sincera en ‘Planeta Calleja’: «No puedo pretender gustar a todo el mundo»

La nueva temporada de Planeta Calleja ha llegado pisando fuerte al prime time de Cuatro. Semana tras semana, los espectadores de la cadena han tenido la oportunidad de ver como numerosas celebridades del panorama nacional se han unido a las aventuras propuestas por Jesús Calleja. Un reto que no ha querido perderse María Pombo.

Acompañada de su hermana, Marta, las invitadas se trasladaron con el presentador hasta la Patagonia. Una travesía donde las risas no faltaron en ningún momento y en donde la audiencia pudo conocer el lado más desconocido de la influencer. ¡Esto es lo que sucedió!

Ponemos rumbo a la Patagonia ✈️ Esta noche @JesusCalleja y las hermanas Pombo están preparados para vivir una experiencia INCREIBLE 🌍 ¡Bienvenidos a la aventura #CallejaPombo! ❤️ Síguenos en @cuatro > 🔴 https://t.co/mp33UMBU3U pic.twitter.com/6kyF0OrrKJ — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) February 5, 2024

Como es habitual, Calleja realizó diversas preguntas a las invitadas para poder conocerlas un poco más. Fue entonces cuando Pombo se sinceró con el presentador y le explicó como lleva las críticas de la gente. «Tengo tres millones de personas que sé que me conocen a la perfección y saben que no soy una persona clasista», comenzó aclarando.

Ser una celebridad en redes sociales tiene su lado bueno y su lado mano. Dos perspectivas que María Pombo ha vivido de primera mano. «Saben que no me da miedo mancharme, ni que me da miedo cagarla, ni salir fea. No puedo pretender gustar a todo el mundo», afirmó seriamente. Asimismo, la joven explicó que, aunque intenta ser fuerte respecto a las críticas, hay algo que le molesta mucho todavía.

Pues, al parecer, no soporta que las redes sociales «creen un personaje de las Pombo que no es». Así pues, la invitada volvió a reiterar una frase que ya comentó en su momento en su propio documental para Prime Video. «Me definen como una persona que no soy y me tengo que justificar siempre», dijo ante la atenta mirada del comunicador.

La indignación de María Pombo ante las etiquetas que le ponen: «Me definen como no soy» #CallejaPombohttps://t.co/Fu1BQ1oMZI — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) February 6, 2024

Lejos de quedar ahí, las hermanas le explicaron a Calleja que no entienden el motivo por el que las tachan de «pijas». Tal y como aseguraron, ambas vivieron una infancia normal, sin ningún tipo de lujos de la alta sociedad. Un detalle que les molesta de cara a los comentarios del público.

María Pombo tiene su propio documental en Prime Video

El pasado 29 de noviembre de 2023 la influencer dio un paso muy importante en su carrera como empresaria y creadora de contenidos. Tal y como los suscriptores de Prime Video pudieron ver, aterrizó en la plataforma de la mano de su primer documental: POMBO.

La docuserie se presentó en la plataforma con un total de 4 capítulos. Una serie de entregas que presentan una duración que ronda entre los 40-47 minutos y cuyo éxito fue indiscutible desde el minuto uno.