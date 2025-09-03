En las últimas horas, María Pombo se ha convertido en noticia por algo que tiene estrecha relación en sus redes sociales, donde acumula más de 3 millones de seguidores. La madrileña no dudó en utilizar su perfil de TikTok para responder al comentario, que decía lo siguiente: «La librería es preciosísima, pero si estuviera llena de libros que se han leído lo estaría mucho más. Ahora solo veo trastos». Fue entonces cuando la mujer de Pablo Castellano decidió responder a través de un vídeo con el que quería dejar claro lo que pensaba al respecto: «No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo». Lejos de que todo quede ahí, la influencer reconoció que sí leía libros, pero si estaban relacionados con «temas específicos» que le interesasen en un momento dado, «pero no cojo un libro y me leo una historia en mi cama. Y no pasa nada».

Pero no todo queda ahí, puesto que confesó que su hermana Marta era una lectora habitual, mientras que cree que su otra hermana, Lucía, «no se había leído nunca un libro», siendo piloto de aviación. Poco después, la creadora de contenido en redes sociales optó por mostrar, en este vídeo que tanta polémica ha generado, los libros decorativos que aparecían en su estantería. Entre ellos, uno que había heredado de su abuela. Lejos de que todo quede ahí, quiso contar a sus seguidores en TikTok que tenía una edición de El Principito que compró en Zara Home, al tratarse de una novela que le traía muchos recuerdos, puesto que era la historia que le leía su abuelo cuando era pequeña. Por si fuera poco, confesó que había decidido tener una balda repleta de libros para sus hijos: «A ver si a ellos les gusta», comentó. Por lo tanto, estos comentarios de María Pombo no pasaron desapercibidos entre sus seguidores.

Tanto es así que este contenido acabó haciéndose viral. De esta manera, muchos son los usuarios que han mostrado su descontento con el mensaje que ha lanzado la influencer. «Hombre mejores igual no, pero desde luego más cultos y con más conocimiento desde luego que sí», «Madre del amor hermoso» o «Sí, son mejores los que leen, aunque a ti no te guste», son algunos de los comentarios que se pueden leer en respuesta a su vídeo en TikTok.

Al ser consciente del revuelo que se ha generado, María Pombo ha utilizado sus historias de Instagram para matizar algunas cosas. Tras hacer públicos los mensajes privados que le hizo llegar un usuario, en el que le llamaba «Patética» de forma reiterada, quiso aclarar lo siguiente: «A esto me refería con que ‘leer no te hace mejor persona’», comenzó diciendo.

«Leer aporta muchísimo, en eso creo que estamos todos de acuerdo y nunca he dicho lo contrario, pero no te convierte automáticamente en mejor persona ni te hace moralmente superior», explicó. Acto seguido, fue más allá: «Hoy he recibido cientos de mensajes de este estilo, de hombres y mujeres, de gente mayor e incluso joven. No me sorprende, estoy acostumbrada, y tampoco me duele».

«Comparto este tipo de mensaje para ‘subrayar’ todavía más mi punto, que mucha gente ha preferido malinterpretar o quedarse solo con el titular o con lo que ha visto en una tertulia de televisión, sin entender que yo estaba respondiendo a mensajes de personas que se sentían moralmente por encima al ver que mi estantería no está llena de libros leídos», expresó, tirando de sinceridad.

De esta manera, ha querido terminar su mensaje en sus historias en Instagram: «A los que me habéis escrito con cariño recomendándome libros que creéis que, según mis gustos, me pueden gustar, gracias, os he hecho caso. Ya me he comprado dos libros que me han llamado la atención. Lo intentaré y os cuento. PD: Prometo no creerme más que nadie por hacerlo».