María Patiño no tiene pelos en la lengua. La colaboradora de ‘Sálvame’ se ha pronunciado sobre las críticas que ha recibido Alexia Rivas en las últimas horas, además de hacer especial incisión en las palabras de Miguel Ángel Nicolás.

No es noticia que Alexia Rivas está en boca de todos, y más después de las fotos junto a Omar Sánchez, expareja de Anabel Pantoja. La periodista ha negado en varias ocasiones tener una relación con el canario, además de añadir unas críticas camufladas al que se supone que es su amigo: “No es Maluma”.

Estas declaraciones han provocado un aluvión de críticas en las redes sociales hacia la periodista, aunque su compañero de programa, Miguel Ángel Nicolás, ha salido en su defensa: “Ella no tiene nada con Omar. No tiene que estar repitiéndolo todo el rato. Pero claro, como es mona nos metemos con ella”. Una defensa que, lejos de mejorar la situación, ha provocado que al colaborador también le lluevan las críticas, a lo que él mismo, respondió con otro mensaje: “Tiene todo un tufillo machista importante todo lo que se dice de ella”.

Este último ha causado un mayor descontento, tal y como hemos podido comprobar en el programa de ‘Sálvame Lemon Tea’, donde María Patiño le ha contestado de una forma muy dura: “Estoy harta de que las mujeres, cuando somos cuestionadas profesionalmente o criticadas, hagamos uso de nuestro género cuando nos conviene. La igualdad es precisamente poder responder a una crítica sin tener que victimizarnos”.

Asimismo, la copresentadora del programa, Terelu Campos, ha querido frenar la intervención de su compañera, pero esta ha querido ir más allá: “Me parece un argumento tan sumamente asqueroso, que no me pega de Miguel Ángel Nicolás que, además, trabaja con una mujer que jamás ha usado el género para defenderse de las críticas… ¡Nunca, nunca!”.

Indignada ante la situación, María Patiño ha sentenciado su discurso con un elevado tono de voz: “¡La igualdad es eso, las mujeres y los hombres nos equivocamos! ¡No por ser mujer tenemos que utilizar nuestro género!”