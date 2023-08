María Patiño confiesa cuál es su mayor miedo tras el final de ‘Sálvame’

María Patiño ya ha vuelto de Latinoamérica de grabar el nuevo docu-reality que pretende ser un sucesor para Sálvame tras su fin de emisión. La presentadora ha acudido al pódcast Superlativas de Carlota Corredera y ha reflexionado sobre sus miedos, su futuro y su pasado entre otras muchas cosas.

La gallega ha comentado que no tiene “nada que reprochar a Mediaset” ya que sigue vinculada a la cadena a través de Socialité. Sin embargo, el magazine le daba un espacio para expresarse que ahora ya no tiene. “Ese es mi miedo”, ha comenzando diciendo. “No sé qué espero de la profesión. Ahora necesito reflexionar sobre lo que quiero y puedo dar con independencia de que además yo no he tenido más ofertas que mis fines de semana en Socialité”, explica la colaboradora de Telecinco. En este parón de vacaciones en la televisión aprovechará para decidir hacia donde quiere dirigir su vida.

La mejor parte de que te guste tu trabajo es que no sientes que estés trabajando y eso es lo que le pasaba a María Patiño. “Mi miedo va vinculado a que no quiero aburrirme, no puedo vivir sin trabajar, no puedo estar inactiva, además de que no tengo los suficientes ahorros. Mi miedo es trabajar por dinero. Trabajamos por ello, pero es que a mí me gustaba lo que hacía. Tengo pánico no sentirme ilusionarme, apagarme, no creer en mí misma, tener un oficio solo por dinero. Necesito dejarme llevar”, revela la periodista.

Todavía no ha terminado de procesar la nueva etapa de su vida que se abre tras el fin de Sálvame, aunque su incertidumbre no es tan solo laboral. En lo personal también tiene cuentas pendientes. “He vivido todo demasiado rápido, el duelo de mis padres ni lo pasé, situaciones complicadas que las he ido tapando y metiendo debajo de la mesa porque mi energía estaba en el trabajo”, ha confesado. “No he sido consciente de nada, y no quiero ofender a nadie, pero desde que terminé de estudiar hasta ahora solo he estado 15 días en el paro. Hay gente que es muy buena y no ha tenido la misma suerte que yo, que eso es un privilegio”, ha reconocido la gallega.

“Ahora necesito mirarme a mí misma porque me he dejado abandonada emocionalmente. No he tomado conciencia de nada y han pasado así 27 años. Te prometo que no sé ni lo que he vivido ni lo que ha pasado”, asegura María Patiño. Sin duda, necesita un tiempo para volver a conectar con ella misma y trabajar en todo aquello que ha ido guardándose por años. Por último, ha confesado un sorprendente dato sobre ella misma que nadie conocía: “Yo soy adicta al trabajo diagnosticada. Cuando tenía vacaciones necesitaba saber y tenía que hacer el esfuerzo de no enterarme de nada”.