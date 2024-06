María Hervás confiesa en ‘El Hormiguero’ la sexual razón por la que llegó tarde a una función de teatro

María Hervás ya se ha consolidado como una de las invitadas más divertidas de los últimos años. Esta vez ha vuelto al plató para hablar de la obra de teatro Second Woman en la que la actriz estará encima del escenario durante 24 horas que se podrá ver en Barcelona en julio, en Sevilla en octubre y en noviembre en Madrid.

«Es muy fuerte, voy a estar desde las 18:00 horas del día 6 julio hasta las 18:00 horas del día 7», ha contado a Pablo Motos. Preguntada por ese enorme reto, la actriz ha explicado cómo funciona la obra: «Sé algunas de las cosas que van a pasar, pero no todas. Hay mucho lugar para la improvisación. Pasarán por el escenario 100 masculinidades distintas, de las que yo no conozco a ninguno. Van a pasar cosas que nunca se han hecho en un escenario, eso seguro».

No estará sola en el escenario, pero con ella no estarán actores profesionales, por lo que todo será inesperado: «Las personas que me van a acompañar no se han subido nunca a un escenario y no sabes como van a reaccionar».

La invitada de El Hormiguero tendrá que estar muchas horas en escena, pero no podrá llegar tarde, ya que deberá llegar dos horas antes para prepararse. Por eso Pablo Motos le ha preguntado por el día que llegó tarde a una obra que representaba en Madrid, sabiendo que la respuesta sería jugosa.

«Resulta que cambiaron la hora de la obra y no me di cuenta. Llegué 15 minutos tarde a la función porque estaba haciendo el amor con mi pareja», ha confesado. Estaba en mitad de su propia función cuando se dio cuenta de que «teléfono no paraba de sonar. Paré, miré y vi que era el productor. Me preguntó que donde estaba porque quedaban 20 minutos para que empezara la obra».

Una vez se dio cuenta de lo que estaba pasando, no le quedó más que terminar y salir corriendo a su trabajo. «Me duché y me fui corriendo al teatro, que estaba cerca de mi casa y solo llegué cuarto de hora tarde, pero hice la función muy guapa», ha dicho riéndose.

María Hervás, aunque es conocida por papeles muy conocidos en series como La que se avecina, El pueblo y Machos Alfa, no ha dejado de lado proyectos más alternativos, como en la obra en la que salió a escena solo para un espectadores. «Sí, no era una obra nada rentable, de una cooperativa. Era un monólogo en el teatro María Guerrero, cuando comprabas la entrada no sabías lo que ibas a ver y vino un señor súper mayor, un anciano», ha recordado.

María Hervás y sus polémicas opiniones

La libertad de expresión según María Hervás #HervásEH pic.twitter.com/sxaoa1dPb7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 6, 2024

El presentador ha querido preguntarle por el momento que se vive y los problemas que pueden dar las opiniones. «Yo soy una persona que voy sin filtro por la vida y hablé de que, antes, la censura era algo externo y ahora tenemos al censor dentro de nosotros. A mí esto me parece que es un paso atrás en la libertad del ser humano. Te tienes que justificar por todo porque, aunque hables de la más guay de las ideas, todo está dogmatizado. Es peligroso, poco enriquecido», ha contado.