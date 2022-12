Manuel Carrasco visita a Elena Huelva en Sevilla en sus navidades más complicadas

No están siendo unas navidades fáciles para Elena Huelva. La joven sevillana comparte cada día como se encuentra a través de las redes sociales, no obstante, a pesar de que su estado de salud haya empeorado, la joven continúa siendo un ejemplo de fortaleza y positividad ante la enfermedad. Y no ha dejado de estar muy bien rodeada, recibiendo visitas tan especiales como la de Manuel Carrasco.

Tras pasar una semanas en el hospital, Elena regresó a casa antes de Navidad y desde entonces ha compartido con sus seguidores pequeños planes que le han hecho feliz. La joven ha ido a dar paseos al sol, ha puesto el árbol de Navidad, e incluso ha ido al cine junto a su madre y su hermana para ver Avatar 2.

La joven continúa recibiendo el cariño de miles de personas, entre ellas, algunas muy conocidas como Sara Carbonero, Ana Obregón, Aitana o Manuel Carrasco entre otros, quienes se han volcado con ella. Y este último ha querido hacerle una visita por Navidad junto a toda su familia.

El artista onubense viajó hace unos días hasta Sevilla junto a su mujer, Almudena Navalón, sus hijos y uno de sus perritos, para visitar a Elena en su casa. La joven compartió una tierna instantánea en la que aparece junto a Manuel Carrasco, su hermana y la familia del artista, demostrando la gran amistad que han forjado.

Desde que se conocieron, Manuel Carrasco no ha dejado de estar pendiente de Elena Huelva. De hecho, cuando su estado de salud empeoró y volvió a ser ingresada, fue una de las personas que visitó a la sevillana en el hospital, siempre acompañado de su mujer, quien también mantiene una amistad muy estrecha con la joven y su hermana.