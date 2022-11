Manuel Carrasco se sincera, como nunca, sobre la presión de sacar nuevo disco

Manuel Carrasco está viviendo un 2022 muy especial. El artista acaba de estrenar su nuevo single Ayer Noche, como adelanto de su próximo disco, Corazón y flecha, el octavo álbum de su carrera, que verá la luz el próximo 25 de noviembre.

Con motivo de su próximo disco, el artista se encuentra en plena promoción, y durante una entrevista para la revista Harper’s Bazaar, se ha sincerado sobre la presión que siente ante el lanzamiento de su nuevo disco, confesando que el disco que más le ha costado hacer.

Esto se ha debido en parte a la presión que ha sufrido tras el éxito de su último disco, La Cruz del Mapa, publicado en el año 2018. Un disco con el que dejó el listón muy alto, tras haber realizado el concierto más multitudinario de un artista en nuestro país, ante 70 mil personas en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

Cada canción de este #nuevodisco es una flecha en el corazón. Aquí tenéis las 11 flechas que lo componen. #corazonyflecha 💘 sale el próximo 25 de noviembre y ya estoy deseando que lo escuchéis entero. pic.twitter.com/z97snj2iYr — Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) November 3, 2022

«Quedarme donde estaba seria un error, hay que buscar nuevos horizontes que a uno le satisfagan porque, por mucho que me hayan podido pasar cosas excepcionales, no pienso que lo he hecho todo. El hambre, en ese sentido, siempre existe», ha expresado en la entrevista con Harper’s Bazaar.

“Tardo un poquito mas, pero sigo cogiendo el agua de mi pozo. Si me equivoco o no, el tiempo lo dirá. Aunque no te voy a negar que a medida que pasan los años, cada vez cuesta mas», añade. «No es fácil, porque esa presión llega por todos sitios. Me ha costado mas que nunca aislarme y sacar la parte mas fresca de mi, pero ahí sigue”, explica el artista.

Por otro lado, Manuel Carrasco explica que todas sus letras se basan en historias reales: «Tengo compañeros que me dicen que al escribir se lo inventan todo. Y yo los admiro. Porque yo parto siempre de cosas muy mías, y luego ya tiro de un hilo. Me puedo inventar ciertas cosas, pero todo es mi presente», explica.