Maluma se ha visto obligado a pasar por el quirófano. El artista colombiano ha querido tranquilizar a sus seguidores después de que saliera a la luz la noticia de que se encontraba en el hospital, explicando que se trataba de una «parada en boxes», para realizarse una intervención en la rodilla.

A través de sus redes sociales, el artista colombiano ha publicado una imagen desde el hospital preparándose para la operación, en la que detallaba el motivo de su operación, asegurando que se trataba de una «intervención pequeña», y agradeciendo a sus fans el apoyo.

«Al mal tiempo buena cara. Ya entro a una intervención pequeña en la misma rodilla, pero, con sus oraciones y buena energía, seguro todo saldrá bien. Los amo», era el mensaje que publicaba el artista antes de entrar en el quirófano.

Tras la operación, el artista colombiano tranquilizó a sus fans a través de una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram. «Gracias al equipo. Todo salió perfecto», escribió Maluma junto a una imagen de su pierna vendada.

En cuanto al motivo de su operación, Maluma detalló que: «Hace un par de años me pusieron unos tornillos biodegradables y la cabeza de uno de esos tornillos se desprendió y empezó a dar vueltas por la rodilla y obviamente eso duele mucho. Ni siquiera podía apoyar el pie, no podía doblar la rodilla y creo que ha sido por tanto ejercicio, mucha actividad física», explicó.

El artista explicó que se ha tomado este alto en el camino «como un mensaje para manejar las cosas con calma». Y añadió: «Hay veces que me gusta hacer todo al mismo tiempo. Paciencia. Esto es como digo yo, otra raya para el tigre. Ahora viene la recuperación, los conciertos todos siguen en pie, como si me toca cantar en una silla de ruedas, ahí voy a estar. No os preocupéis. Ahora mucho descanso y reposo, voy a volver y más fuerte», concluyó su mensaje.