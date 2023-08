Maluma celebra en Medellín el lanzamiento de ‘Don Juan’, su nuevo disco

Maluma está de vuelta. El artista colombiano presenta este viernes Don Juan, su nuevo álbum de estudio. Un disco cuyo nombre refleja el alter ego de Papi Juancho que él mismo creó, y que muestra su evolución personal y profesional a lo largo de estos años.

El artista realizó este jueves en su natal Medellín una fiesta para presentar las 19 canciones inéditas que componen su nuevo disco. Canciones en las que refleja su evolución, donde explora otros géneros y se inspira en personajes como Batman, Hugh Hefner y James Bond.

«Álbum que se respete, lo tengo que lanzar en ‘Medallo’. Lo quería hacer acá, con mi familia y mi gente», expresó Maluma, indicando que «Don Juan» le permitió ser real. «Ahora que no siento presión, me siento bien liviano en este momento de mi vida. Me siento en paz, más feliz que nunca, enamorado de la vida».

Así luce la alfombra morada y la fiesta de lanzamiento del nuevo álbum de Maluma, «Don Juan»; esta noche, en Medellín. 💜 pic.twitter.com/EUZQpIVNJ1 — Maluma Updates (@Maluma_Updates) August 25, 2023

En esta nueva etapa musical el cantante vuelve a sus raíces de pasados álbumes. Una nueva era mucho más oscura y urbana que con Papi Juancho. En el octavo disco de su carrera están resumidos «todos los años de madurez que me ha dado la música; tomo decisiones diferentes de una manera más consciente. Me siento más adulto, pero todavía tengo esa chispa muy encendida siento que mi carrera está empezando».

«Es la primera vez en mi carrera que tengo para producir un álbum y analizar al detalle cada canción», añade el artista sobre este proyecto tan especial para él, que además se trata de uno de los discos más esperados del año.

«Sin duda alguna lo que siento con DON JUAN es algo indescriptible que nunca había sentido antes (espero que sea positivo). Créanme que estamos haciendo una joya que va a explotar la creatividad de muchas personas. Vamos a hacer historia juntos», explicó el artista unos meses antes de lanzar su nuevo disco.