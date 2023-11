Makoke, entre lágrimas en ‘Fiesta’: «Se me va a salir el corazón por la boca»

El pasado domingo 12 de noviembre Fiesta regresó a Telecinco de la mano de un nuevo programa repleto de la última actualidad. Un encuentro donde los colaboradores fueron testigos de la llegada al plató de un misterioso paquete que tenía una única y directa destinataria: Makoke.

La ex mujer de Kiko Matamoros no puedo evitar su asombro al ser conocedora de que alguien le había enviado una sorpresa en pleno directo. «No me lo creo, se me va a salir el corazón por la boca», declaró emocionada. «A ver si te van a pedir matrimonio», ha comentado Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos.

#ENCUESTA 🗳 | ¿Quieres saber lo que pone en la nota del ramo de flores que ha recibido Makoke? ¡Vota en este enlace! 👉 https://t.co/sHfiDqq5MZ 👈 #Fiesta12N 🎉 — Fiesta (@fiestatelecinco) November 12, 2023

Las especulaciones entre los compañeros de Makoke no se hicieron de esperar. Pero, al ver que se trataba de un enorme ramo de rosas blancas, la colaboradora televisiva no pudo evitar romper a llorar. El regalo vino acompañado de una dedicatoria que la colaboradora prefirió leer en la intimidad.

Pero, ¿quién es el destinatario del ramo de rosas? Una pregunta que no paraban de realizarle a Makoke, a lo que ella no dudó en responder. Pues, la persona que le ha enviado el regalo es su nuevo novio, Gonzalo. La tertuliana ya había hablado de su pareja anteriormente, señalando estar «enamorada como nunca».

«Es una cosa íntima, estoy flipando. Estás completamente loco, te amo, gracias», dijo mirando a cámara. Debido a este bonito e inesperado momento, Makoke se vio obligada a dar algunos detalles de su relación sentimental. «Llevo con él casi cinco meses. Hemos estado 3 días juntos, me cuesta separarme de él», confesó.

«Este paso que ha dado… Estoy de verdad nerviosa. Él no me suele mandar este tipo de mensajes. Nunca he sentido lo que he sentido por él, estoy superfeliz», declaró. «Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo. No me esperaba esto, estoy descolocadísima, no me cabe más amor dentro», afirmó entre lágrimas.