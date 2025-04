Daniel Iniesta, principal sospechoso del reciente robo en el Hotel Wellington ocurrido en septiembre de 2024 con la presunta participación de una influencer, prestó apoyo clave en la sonada fuga de la prisión de Valdemoro de Jonathan El Piojo Muñiz y su hermano Miguel Muñiz, según fuentes cercanas a los investigados consultada por OKDIARIO.

La conexión entre los delincuentes, todos ellos originarios del barrio madrileño de Villaverde, desvela la existencia de una red criminal organizada especializada en robos a hoteles de lujo y con ramificaciones que alcanzan hasta el mundo de las influencers.

Los hermanos Iniesta, Daniel y Adrián, compartían módulo con El Piojo y su hermano Miguel en el centro penitenciario de Valdemoro, concretamente en el módulo 9, donde planearon la fuga que finalmente ejecutaron Jonathan y Miguel Muñiz. «Los dos hermanos con los dos hermanos. Efectivamente», señala una de las fuentes consultadas, que prefiere mantenerse en el anonimato por motivos de seguridad.

La fuga, fechada el 5 de diciembre de 2020, conmocionó al sistema penitenciario español. Fue planeada meticulosamente con la ayuda de un tercer amigo llamado Iván, según revelan las mismas fuentes.

En un giro inesperado, Adrián Iniesta no consiguió escapar junto a los hermanos Muñiz: «Simplemente, porque no tuvo fuerza en los brazos. Se dijo en el barrio que no tenía la suficiente fuerza porque estaba todo el día fumando porros y que no estaba en forma como para subir la cuerda», explica la fuente consultada.

Lo más sorprendente del caso es que Daniel disponía de un smartphone dentro de la prisión, con el que mantenía contacto tanto con colaboradores externos como con los fugados: «A los dos minutos estaba con el teléfono dentro de prisión, avisando de cualquier movimiento y ellos desde fuera, hablando con Daniel y con las personas externas que le iban a ayudar», revela la fuente.

Las autoridades no detectaron la ausencia de los fugados hasta varias horas después de producirse la huida. «Porque lo que yo sé, antes de las 18:00 de la tarde estaban fuera», confirma el informante, añadiendo que «instituciones o la cárcel o en este caso se dio cuenta a las siete porque tenían que dar la comida o las cenas o algo así».

Robo en el Palace

Daniel Iniesta, quien acumula más de 50 antecedentes penales, forma parte presuntamente de un grupo criminal que ha operado durante años en la zona sur de Madrid.

La banda de Villaverde ha estado implicada en todo tipo de robos: «Robos con fuerza, alunizajes… el piojo y toda esta gente hacía de todo desde bien pequeños. Han hecho bastantes destrozos en Madrid», afirma.

Entre los golpes más sonados que se atribuyen a estos delincuentes destaca el robo en el Hotel Palace de Madrid, del que Daniel Iniesta «siempre se ha jactado». «Del Palace siempre se ha jactado en todos los sitios. Él tomando un café con porras en el barrio o en un reservado, cuando se tomaba dos copas, lo contaba».

Conexiones con ‘influencers’

La investigación ha revelado vínculos entre estos delincuentes y el mundo de las influencers y escorts de lujo. Según la persona consultada, tras realizar sus golpes «se iban a reservados de discotecas importantes» donde entraban en contacto con famosas y mujeres del mundo del espectáculo.

Al parecer, Daniel Iniesta mantenía relación con una influencer conocida como la sevillana, que podría ser Marta Hermoso, a quien mencionaba frecuentemente: «Ya era conocida. Él nos decía: ‘Mira qué pedazo de pibón’», relata nuestro informante, reproduciendo el lenguaje utilizado por Iniesta.

Los investigados disponían de un grupo de mensajería donde compartían fotos y vídeos de carácter íntimo de diversas mujeres, algunas de ellas aparentemente conocidas: «Una de las fotos. Mi mujer la identificó. Me dijo: ‘Esta es la que yo salía en la tele’», señala la fuente.

La detención posterior

La situación de Daniel Iniesta dio un giro cuando una de las influencers con las que mantenía contacto lo denunció por mensajes amenazantes, lo que llevó a su traslado a otro centro penitenciario.

«Hablaba con varias influencers, entre ellas, una que era, en teoría, su pareja. Esa fue la que le denunció porque le enviaba mensajes amenazantes. Fueron los funcionarios y le pillaron el teléfono. Por eso lo mandaron de Valdemoro a Aranjuez», confirma el informante.

De permiso penitenciario

A pesar de los numerosos delitos acumulados, Daniel Iniesta habría obtenido un permiso penitenciario antes de cometer el robo en el Hotel Wellington en septiembre de 2024.

«Nos hemos criado con las mismas dificultades. Nosotros trabajamos como mulas. Esta gente sólo ha hecho mucho daño. Incluso le daba igual que sean vecinos», lamenta el confidente a OKDIARIO.