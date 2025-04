El hombre que sobrevivió a 12.000 calorías diarias desvela su método para perder 35 kilos en pocos meses

Eddie Hall, conocido mundialmente como La Bestia, sorprendió al mundo hace tiempo por coronarse como el hombre más fuerte del planeta en 2017, y ahora lo hace también por su transformación física radical de cara a su debut en las artes marciales mixtas (MMA). Con una estatura de 1,88 metros y un peso máximo de 196 kilos durante su época como strongman, Eddie Hall ha adelgazado aproximadamente 35 kilos en unos meses y actualmente se mantiene en unos 161 kilos.

Este cambio físico ha sido clave en su preparación para enfrentarse a otro coloso de los deportes de fuerza, el polaco Mariusz Pudzianowski, también ex campeón de strongman y ahora veterano en el mundo del MMA. El camino hacia esta notable transformación no ha sido fácil ni rápido. Eddie Hall ha seguido un régimen estricto que combina entrenamiento de alta intensidad y una dieta cuidadosamente ajustada para mantener su musculatura mientras perdía grasa corporal.

En declaraciones recientes, aseguró: «No tengo intención de perder más peso. Estoy en buena forma física». Esto deja claro que su objetivo no era simplemente verse más delgado, sino alcanzar un estado óptimo para competir en una disciplina que exige resistencia cardiovascular, agilidad y explosividad, además de fuerza.

El pasado de Eddie Hall

Durante su etapa como strongman, Eddie Hall seguía una dieta extremadamente calórica de 12.000 calorías diarias, diseñada para alimentar su cuerpo ante las exigencias de levantar pesos titánicos. Sin embargo, en 2024, el propio Hall reconoció que este estilo de vida extremo casi le cuesta la vida. «No eran comidas. Era pastoreo constante. Era como una vaca… Tenía algo en la mano todo el día, ya fuera un sándwich o un batido de proteínas», comentó. Su rutina consistía en consumir comida casi de forma continua para mantener su corpulencia y rendimiento, una práctica que terminó por pasarle factura tanto física como mentalmente.

Para reducir peso y mejorar su salud general, Eddie Hall optó por cambiar radicalmente su enfoque. Su nueva dieta se basa en alimentos más limpios, con una fuerte reducción en el consumo de azúcares simples y carbohidratos procesados. También ha incorporado ayuno intermitente en su rutina, lo cual le ha permitido regular su apetito, mejorar su sensibilidad a la insulina y promover la quema de grasa. A esto se suma un entrenamiento que ha pasado de centrarse en el levantamiento de cargas máximas a una mezcla de boxeo, cardio, técnicas de lucha y entrenamiento funcional, propio del MMA.

El proceso de transformación de Eddie Hall también incluyó trabajo con nutricionistas y entrenadores especializados. Además, la mentalidad fue un factor crucial: «Pasar de ser el hombre más fuerte del mundo a alguien ágil y rápido no es solo cuestión de músculo, sino de decisión y disciplina», afirmó Hall en una entrevista. En su nueva etapa, ha tenido que redefinir no solo su cuerpo, sino su identidad deportiva. El enfrentamiento con Pudzianowski no será solo un combate de MMA, sino un choque de titanes entre dos atletas fortísimos. Ambos han demostrado que es posible cambiar, adaptarse y triunfar en nuevos terrenos.