Lydia Lozano protagonizó este martes un momento muy comentado en ‘Sálvame’. A la colaboradora del programa Telecinco le jugó una mala pasada un micrófono abierto, cuando se encontraba hablando de uno de los temas del momento: la ausencia de Paz Padilla.

El futuro de Paz Padilla en ‘Sálvame’ sigue en el aire. La presentadora abandonó el plató del programa hace más de un mes, después de una gran bronca con Belén Esteban, y de momento, parece que no tiene ninguna intención de volver al programa.

Desde su marcha, se ha comentado en numerosas ocasiones la decisión que tomará Paz Padilla en cuanto a su futuro en La fábrica de la tele, sin embargo, nadie lo había hecho de una forma tan tajante como Lydia Lozano. La colaboradora dio su opinión este martes, sin saber que sus palabras se estaban escuchando.

Lydia Lozano sufre un nuevo «lapsus» en directo: “No puedo ser más fan tuya” 😂 https://t.co/8UZZ7FYELY — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 18, 2022

Todo ocurrió durante un enfrentamiento entre Kiko Matamoros y Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja le dijo a su compañero: «¿Has desayunado con Paz Padilla? ¿Vas de gracioso ahora?», le dijo a su compañero por un comentario sobre Omar Sánchez, su ex marido, y Alexia Rivas.

Acto seguido, Kiko Matamoros expresó que: «Oye, qué feo es eso de meter a alguien que ya no trabaja aquí». «Bueno, lo he dicho porque es humorista y tú has querido hacerte el gracioso», respondió Anabel Pantoja.

En medio del enfrentamiento, Lydia Lozano expresó: «No se sabe nada, ni para sí ni para no», dejando claro que ni siquiera ellos saben la decisión que ha tomado Paz Padilla. Unas palabras tras las cuales, uno de sus compañeros le hizo un gesto para que se callase, pues debido a un micrófono abierto se acaba de escuchar todo.