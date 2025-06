La bronca de Lolita a Yenesi tras su desplante a ‘Tu cara me suena’: «Tienes una condición…»

Aunque era Bertín Osborne el que debía ser el gran protagonista de la presente edición de Tu cara me suena, Yenesi le ha conseguido robar el protagonismo por su conflicto con el jurado. Fue el pasado 26 de mayo cuando Antena 3 emitió el programa en el que la concursante decidió abandonar el plató tras recibir la puntuación del jurado, con la que no estaba muy conforme. Desde entonces poco o nada se ha hablado del asunto en el programa, que ha intentado que los ánimos se calmen para conseguir que vuelva a reinar la armonía en las galas. Tres semanas después, ha sido Lolita la que ha vuelto a sacar a relucir este asunto y lo hace para abroncar a la concursante por su actitud de hace algunos días.

La actriz de Mariliendre -la nueva serie producida por los Javis para Atresmedia y que se puede ver en atresplayer-, quiso dejar claro que el programa no estaba valorando sus imitaciones, dejando claro que no se merecía puntuaciones tan bajas. Pese a las explicaciones que Lolita, Chenoa, Ángel Llácer y Flo intentaron darle en plena gala, a los pocos segundos se marchó sin dar explicaciones, aunque regresó para el final de la noche.

Han pasado dos galas desde aquel tenso momento, por lo que Lolita Flores ha aprovechado su imitación de Isabel Pantoja para contarle lo que se ha guardado durante varios días. «Ha habido bastantes malos entendidos y te lo quiero aclarar. Me molestó mucho tu actitud aquel día que te enfadaste y te fuiste», ha comenzado la hija de Lola Flores.

«Como eres muy joven yo ese día te lo perdoné, porque creo que todavía te queda mucho que aprender», de esta manera ha querido quitarle hierro al asunto. «Yo no tengo absolutamente nada en contra de ti. Lo único que me hubiera gustado oír de ti es un perdón público, no a nosotros, que estamos curados de espanto, sino a tus compañeros, a la gente del plató y a la que te ve al otro lado del pilotito rojo», ha seguido.

Hasta ahí parecía una bronca como las que otros concursantes han recibido en la historia del programa, pero la cantante y actriz ha seguido con su discurso. «Tú, además, tienes una condición que lo que tienes que dar es ejemplo. A esos niños y niñas que están sufriendo porque quieren una transición en la vida y a veces no la pueden tener. Entonces, como ejemplo, ese detalle que tuviste creo que no lo debes de volver a hacer», unas palabras que han provocado un aluvión de críticas en redes sociales.

Este momento tan tenso ha terminado con un abrazo entre las dos con la que firman la paz de forma definitiva. Además, la propia influencer ha querido ofrecer sus disculpas a todo el público, recogiendo así el guante que Lolita le ha lanzado.

Antes de emitirse en televisión, la gala número 11 de Tu cara me suena ya está disponible, por lo que muchos fans de Yenesi han querido dejar clara su postura. Estas palabras no han sentado nada bien al colectivo, que rápido han tachado a la jurado como tránsfoba.

En vista de la polémica, la propia Yenesi ha querido salir en defensa de Lolita y desmentir todas las acusaciones que estaba recibiendo. «Lolita no es para nada tránsfoba, ni muchísimo menos. De hecho, tanto ella como su madre han apoyado siempre al colectivo», ha comenzado diciendo en un comunicado en Instagram.

«Puede que las palabras que utiliza ahí no sean las más correctas y que hayan podido herir a alguien, pero no había ningún tipo de mala intención en ellas», así ha querido salir en su defensa. Para tratar de zanjar este asunto, la propia afectada ha querido dejar claro que no tiene ningún problema con la jurado del programa: «Siempre he admirado a Lolita y lo seguiré haciendo».