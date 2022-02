Lola Índigo nos ha sorprendido con ‘Las solteras’, su nuevo tema. La cantante ha recurrido a ritmos urbanos para crear un hit en el que se convierte en una loba.

Con álbumes de estudio y millones de seguidores a su espalda, Mimi Doblas ha vuelto a sacar nuevo material. Se trata de ‘Las solteras’, un tema que se convertirá en un himno sobre la soltería. La artista se ha transformado en una criatura para la sesión de fotos para la presentación del single.

Con unas largas extensiones y garras negras, Lola Índigo evoca a lo que parece ser una mujer loba de lo más poderosa. “Esta semana música nueva, Las Solteras y pronto anunciamos gira, ¿quién se viene?”, escribió la granadina en una reciente publicación de Instagram. Además, a lo largo de estos días, la artista ha ido compartiendo pequeños fragmentos y clips de su nuevo éxito musical.

Desde las 12 del día de hoy, se encuentra disponible el videoclip al completo de ‘Las Solteras’. En cuestión de pocas horas, la canción cuenta con más de 100 mil visualizaciones y más de 15 mil “me gustas”. El sencillo es muy movido e invita a bailarlo con tan solo escucharlo.

‘Las Solteras’ es el primer tema en solitario de la cantante desde que estrenará las tres versiones de ‘Tamagochi’, ‘La Niña de la Escuela’ y ‘Killa’ para VEVO Lift. Este es un proyecto que permite conectar a los artistas más relevantes y prometedores de la industria musical con público internacional a través de sus vídeos musicales.

Lola Índigo se ha convertido en la primera española que ha podido unirse a estas sesiones. Con este proyecto han trabajado grandes artistas internacionales de la talla de Billie Eilish, Doja CAT, Hasley o Olivia Rodrigo.

ALL MY LADIEEEEES 🔥 Las Solteras OUT NOW https://t.co/4Ww3CLydDf

— lola indigo (@lolaindigomusic) February 16, 2022