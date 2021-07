Tras varios años frente al timón, Cristina Pardo se despidió finalmente de toda la audiencia de su programa la pasada noche del 4 de julio. ‘Liarla Pardo’ se ha convertido en uno de los espacios más vistos de LaSexta, pero la periodista ha decidido embarcarse en nuevas aventuras. Su siguiente reto arrancará el próximo mes de septiembre y lo hará de la mano de Iñaki López, con quien presentará ‘Más vale tarde’.

«Muchas gracias y nos vemos en septiembre en ‘Más vale tarde’», se despedía Cristina Pardo de su audiencia sin poder contener las lágrimas. Un adiós donde estuvo acompañada de sus colaboradores habituales a lo largo de estos tres años, Gonzalo Miró, Marc Vidal, Ramoncín y Celia Villalobos. Invitados que fueron testigos también de uno de los momentos más graciosos del programa, cuando la presentadora realizó un comentario sin percatarse de que tenía el micrófono abierto.

Por poco me da algo, copón. Gracias a todos. Qué suerte he tenido. https://t.co/iL5oiOMYOt — Cristina Pardo (@cristina_pardo) July 4, 2021

Todo tuvo lugar tras la pausa publicitaria, al volver en directo el chef David de Jorge estaba explicando a los espectadores de qué trataba su sección. «Liarla Pardo es una sorpresa constante, Cristina, te quiero», declaraba el invitado a la presentadora. Momento en el que Cristina Pardo le realizó un comentario de lo más natural pensando que al estar fuera de cámaras su micrófono estaba apagado.

«Joder colega, me cago en la leche», dijo la conductora del programa de lo más espontánea. Algo que no pasó desapercibido para nadie, ni siquiera para la audiencia, que rápidamente viralizó el gracioso momento en redes sociales. Sin duda, una despedida de lo más emotiva que no solo dejó a Cristina Pardo con la lagrimilla en los ojos, sino también a todos los espectadores de ‘Liarla Pardo’.