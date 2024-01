Lewis Capaldi se sincera sobre su evolución en cuanto al Síndrome de Tourette y a la ansiedad que padece

Lewis Capaldi tuvo que darse un descanso profesional por la batalla que estaba lidiando contra su síndrome de Tourette y la ansiedad que sufre. Ha anunciado la reedición de su último disco con cinco canciones añadidas que él ha querido compartir porque son muy especiales para él, incluyendo una de sus canciones más personales sobre este momento de su vida tan duro.

Las canciones añadidas se llaman: Strangers, A Cure For Minds Unwell, Someone I Could Die For, The Ancient Art Of Always Fucking Up y Old navy blue. Ha querido hacer un apunte acerca de su canción How I’m Feeling Now: «Es absolutamente y sin duda la canción más personal que he escrito (…) Realmente nunca he compartido o escrito sobre los momentos en que me he sentido más bajo y esta canción trata exactamente de eso».

El escocés ha lanzado un comunicado actualizando su estado psicológico para tranquilizar a sus seguidores: «He estado trabajando con algunos profesionales increíbles para ayudarme a aprender y afrontar mejor mis problemas de Tourette y ansiedad. Estoy muy feliz de poder decir que he notado una marcada mejoría en ambos desde que decidí tomarme un tiempo libre en junio.»

En el mismo comunicado ha querido agradecer el apoyo que ha estado recibiendo y ha asegurado que tiene más ganas que nunca: «Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que se acercaron, dejaron un comentario, un tweet o un mensaje directo deseándome lo mejor, el apoyo ha sido como nada que haya experimentado y me ha hecho tener más ganas que nunca de volver a hacer lo que amo en algún momento en un futuro no muy lejano».

Lewis Capaldi hablaba de esta edición con las cinco canciones añadidas diciendo que ha decidido «que sería una pena que estas cinco canciones extra, que son increíblemente especiales para mí, se quedaran en mi disco duro, sin ver la luz del día nunca».