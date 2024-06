Leticia Sabater desvela la mejor de sus operaciones: «Ahora todos los artefactos viriles me caben»

El Hormiguero ha intentado luchar contra el fútbol de la Eurocopa con una invitada inédita como Leticia Sabater, que se ha sentado por primera vez con Trancas y Barrancas. La que fuera presentadora de éxito de los años 90 ha reconvertido su carrera hacia la música, aunque es más conocida por sus operaciones estéticas.

La creadora de hits como La salchipapa, Mr. Policeman o el reciente Titi, cómeme el toto, se encuentra en plena gira veraniega, que lleva el nombre de Bailando en mi fiesta 2024. En ella canta sus grandes éxitos y también hace versiones de canciones actuales y de los 80 y 90, consiguiendo que sus shows sean para todos los públicos.

En los primeros minutos de entrevista ya ha demostrado que ha llegado dispuesta a darlo todo en su charla, tanto que se ha subido encima de Pablo Motos y le ha dado un beso en la boca, todo sin que él lo supiera y ni tuviera opción para evitarlo. «A las cadenas de televisión siempre les ha costado mucho más confiar en mí que al público, que siempre ha estado ahí y lleva 40 años detrás de mí. Y ante eso sólo puedo decir: Olé, olé y ole», ha dicho para agradecer a sus seguidores el apoyo en esta nueva etapa.

Así nació la Leticia Sabater actual

El presentador valenciano ha querido recordar que antes de triunfar con su música, su invitada fue una de las estrellas de la televisión de finales de los 80 y de los años 90, siendo presentadora de programas con Jesús Hermida y triunfando con sus espacios infantiles como el recordado Con mucha marcha. «Yo vi que se estaba acabando la moda de los programas infantiles y llegó el momento en el que me di cuenta de que tenía que jugarme el dinero que había ganado en hacer lo que siempre me había apetecido hacer», ha confesado la catalana.

«Yo siempre he querido ser Rafaella Carrà y decidí ser una show-woman, que es lo que me apetecía ser. Me apetecía entretener y hacer feliz a la gente. Entonces, volviendo de Valencia, escribí Mr. Policeman», ha seguido contando.

Todas las operaciones de la invitada de El Hormiguero

Además de esta nueva carrera, en la que reparte las ganancias de sus conciertos con su equipo, mientras que ella gana dinero de los conciertos, también ha hablado de sus operaciones estéticas. Tal y como ha recordado Motos, todo el mundo quiere ver sus abdominales, por eso le ha pedido que explique en qué consiste esa operación.

«La operación de los abdominales, que mucha gente no lo sabe, consiste en que te quitan esa grasa que tienes ahí desde hace un montón de años de comer de todo, de ponerte ciego de todo, y luego ya, a partir de ahí, tú te curras tus abdominales», ha explicado Sabater.

Aunque en Happy FM hemos desvelado que lleva más de 60.000 euros invertidos en cambiar su imagen en los últimos años, la invitada de El Hormiguero piensa que no son tantas. «Yo creo que la gente piensa que llevo más de las que llevo, porque yo soy de las pocas que lo cuento», le ha quitado hierro.

Pero no todas han sido para mejorar su imagen de cara a lo demás, también ha querido arreglar problemas que la afectaban en sus relaciones sexuales. «Yo tenía un problema, que era que a mí no me entraban cuando eran muy grandes», ha empezado diciendo antes de confesa que mientras muchas muchas mujeres pueden pensar que «ojalá sea guapo, ojalá tenga dinero», ella siempre rezaba que «por favor, que la tenga pequeña».

Pese a que pueda parecer una anécdota o un detalle sin importancia, para Leticia Sabater suponía una línea roja a la hora de tener pareja. «Yo he dejado a varios por tenerla muy grande. Llegaba la noche y según lo veía, decía: ‘Se acabó la relación’. Nada, la tenía enorme», ha explicado.

Ese fue el motivo por el que decidió pasar por el quirófano y reconstruirse el himen: «A lo mejor un tío que me encantaba, no podía porque me destrozaba literalmente». Por suerte esos momentos ya se acabaron hace años y ya puede disfrutar de sus parejas de forma plena, aunque ha confesado que hace cinco años que no tiene pareja estable: «Me reconstruí el himen y ahora todos los artefactos viriles me caben muy bien».

Al llegar a esta parte de la entrevista, Motos se ha dado cuenta de que la conversación había llegado a un punto que no estaba para nada previsto: «Tengo la sospecha de que se me ha ido el programa de las manos». Pese a que ha sido una de las invitadas que más juego han dado en esta temporada en el programa, lo cierto es que competía contra el partido de la Selección Española de la Eurocopa, por lo que solo pudo alcanzar una audiencia de un 6.6 % de share y 979.000 espectadores, un dato muy bajo, pero que estaba previsto por la competencia tan dura que había en la noche del lunes.