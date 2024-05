Leticia Sabater no decepciona con ‘Titi cómeme el toto’, su nueva canción del verano

Leticia Sabater sigue triunfando con su carrera musical fuera del circuito comercial y no falla a su cita con la canción del verano. Tras seis meses de silencio desde que saliese su villancico Esta Navidad me comeré un pibón, la presentadora y ahora cantante acaba de publicar Titi, cómeme el toto, una canción con un título que no deja lugar a la imaginación.

Si hay una verdadera artista indie en nuestro país, esa es la que fuera la presentadora favorita de los niños de toda una generación. Pese a que es objeto de las burlas por sus actuaciones y su música, puede presumir de haber encontrado su propio camino, muy alternativo, en el mundo de la música.

Como no podía ser de otra manera, la catalana ha publicado con la llegada del calor su canción del verano. Si el año pasado consiguió llamar la atención con Barbacoa al punto G, para 2024 ha querido ir un paso más allá. Tras anunciar hace solo unos días que llegaría el momento, este tema ya está disponible en YouTube, donde está acompañado de un videoclip que dejará sin palabras a todo el que lo vea.

La letra no tiene una gran dificultad, ya que apenas es necesario aprenderse un par de frases para poder cantarla sin equivocarse. «Titi, cómeme el toto, cómemelo to to tó», es la más repetida, después del ‘miau, miau’ de un gato, que no deja de cantar durante los tres minutos que dura.

Además de sus looks imposibles, Leticia Sabater demuestra estar en una gran forma física a sus 57 años realizando todo tipo de acrobacias. Pese a no ser dignas de un circo, sí que puede presumir de hacer movimientos que no todo el mundo sería capaz de repetir.

Pole dance, grilletes, cadenas y mucho látex son los principales ingredientes de este videoclip que promete llevarse millones de visualizaciones, y por la que la cantante y el director (Luis Blasco), seguro que recibirán dinero. Titi cómeme el toto termina recreando una de las escenas más míticas de la serie V, cuando Diana se comía una rata viva, algo que marcó a millones de personas hace décadas.

Leticia Sabater estrena canción después de triunfar en un nuevo concierto

Aunque sus canciones son de lo más comentado, Leticia Sabater se ha convertido en una de las cantantes que es todo un reclamo para las fiestas de pueblos de todo el país. Pese a las críticas, sus agenda está repleta de conciertos en pequeñas localidades y se convierte en uno de los platos fuertes por cada lugar al que acude. Sin ir más lejos, este fin de semana consiguió reunir a 1.000 personas en su show en la localidad aragonesa de El Bayo, un municipio que apenas tiene a 260 personas censadas.