Leticia Sabater se convierte en viral gracias a su imitación de Aitana en ‘Tu cara me suena’

Tu cara me suena ha vuelto por todo lo alto en su edición número 11 y lo demuestran sus audiencias, pero también que algunas actuaciones se viralizan antes de su emisión. En su estreno fue Raquel Sánchez Silva, pero esta semana ha corrido como la pólvora en redes el vídeo de Leticia Sabater y su imitación de Aitana Ocaña.

Hace siete días muchos de los comentarios llegaban porque Raquel sorpredió al imitar a Nebulossa tan bien que incluso muchos llegaron a decir que lo hacía mejor que la propia cantante del grupo. Esta semana las críticas no han sido tan positivas para Sabater, aunque todo el mundo ha estado muy pendiente de algo histórico en el talent de famosos.

La que fuera musa de los niños en los años 90 sigue acaparando la atención gracias a su salto a la música, algo que ha motivado que el programa intente tenerla desde hace años. Aunque la productora no ha podido tenerla como concursante, sí que ha cumplido el sueño de que acuda como invitada.

Para esta segunda gala, Leticia ha tenido el reto de imitar a Aitana Ocaña, artista a la que ha dado vida con su canción Miamor. La elección de esta canción no ha sido casualidad, ya que es una de las que la artista realiza en sus shows por toda España.

leticia sabater haciendo la coreo de mi amor de aitana es todo lo que necesitaba pic.twitter.com/kNC7ufBOgm — monsieur blaya dj (@BlayaGaspar) December 30, 2023

Es por eso que la coreografía la tiene aprendida y ha tenido una imitación bastante acertada, algo que está siendo muy aplaudido. En cambio, a nivel vocal, la invitada no se ha acercado nada a la original, pero nadie puede dudar que estaba metida en el papel.

Leticia Sabater seguro que sería una de las grandes concursantes del programa y este acercamiento seguro que será el primero para poder verla en la edición número 12 como concursante oficial. Nadie puede dudar que haría un gran papel gracias a su buen humor y poco sentido del ridículo, algo indispensable en este programa.

Leticia Sabater hará Historia en #TCMSEstreno y aún no lo sabéis pic.twitter.com/0J89cFsvVf — Jevi (@jevial) April 12, 2024

Además, Sabater llegaría con la ventaja de conocer y haber cantando muchas de las canciones que tendría que interpretar, ya que en sus conciertos es habitual verla cantar canciones que son éxitos actuales y otros que lo fueron en los 80 y 90. De esta manera, la letra y las coreografías las conocería mucho antes de comenzar a ensayar.

¿Por qué se ha viralizado la imitación de Leticia Sabater?

La filtración de las actuaciones de Tu cara me suena no es nada nuevo, ya que desde hace varias temporadas el programa está disponible en la plataforma atresplayer una semana antes de que se pueda ver en televisión. De ahí que varias cuentas de TikTok y Twitter la hayan compartido ya, aunque no es algo malo.

Esta estrategia, lejos de robar espectadores a la emisión en televisión, lo que hace es aumentar el interés de lo que se pueda ver en televisión y sirve como referencia para saber si algún contenido tiene especial interés, algo que los programadores pueden utilizar para incluso colocar más publicidad antes de ese momento. Por lo tanto, es muy posible que la actuación de Leticia Sabater sea el pico de audiencia de esta noche de la segunda gala de Tu cara me suena y que se siga hablando de ella días después de verla en televisión.