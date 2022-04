A tan solo unos días del primer concierto de su esperada nueva gira, ‘Tour cuando te muerdes el labio’, Leiva se ha visto obligado a aplazar los primeros conciertos. A través de un comunicado en sus redes sociales, el músico madrileño ha comunicado la triste noticia, anunciando a su vez las nuevas fechas de los cuatro conciertos afectados.

El motivo no es otro que un problema en una de sus cuerdas vocales. Tal y como él mismo explica, se trata de un problema con el que lleva conviviendo muchos años. No obstante, tras ser intervenido hace unos meses, esta vez su voz necesita un poco más de tiempo de reposo, antes de volver a la carretera.

Leiva tendría que comenzar su nueva gira el próximo 30 de abril en A Coruña, el mismo día de su cumpleaños. Sin embargo, tanto este concierto como los tres de México, han sido reubicados al próximo mes de octubre. De esta forma, finalmente el músico comenzará su gira el 21 de mayo en Bilbao.

«Buena gente. Os cuento que lamentablemente tenemos que aplazar el show de A Coruña del 30 de abril, y los tres de México (día 7/05 en Guadalajara, 12/05 en CDMX, y 14/05 en Monterrey).Las nuevas fechas para los conciertos de A Coruña y CDMX son: A Coruña /Coliseum – 29 de octubre y CDMX /Teatro Metropólitan – 20 de octubre. Las nuevas fechas para los conciertos de Guadalajara y Monterrey se confirmarán en los próximos días», comienza explicando el artista en su última publicación de Instagram.

El artista explica el motivo de tener que haber aplazado los primeros conciertos: «El motivo es un problema en una de mis cuerdas vocales. Nada nuevo, llevo años conviviendo con ello y siempre me ha permitido llevar a cabo mis compromisos. Batallando con afonías y algunas mierdas así, pero pudiendo. Me intervinieron hace unos meses y he pasado todo este tiempo trabajando duro en rehabilitación para la voz cantada».

«Era un marco bien bonito celebrar mi cumpleaños arrancando tour en Coruña, pero después de apurar hasta el final para tratar de llegar y a pesar de que los plazos médicos eran estos, definitivamente mi voz no está para salir a rodar en tres días. Aún faltan unas semanas de rehabilitación», añade.

Leiva termina el texto expresando que: Pienso que tenemos un bonito trato, nosotros entregamos todo arriba en el escenario y [email protected] seguís acompañándonos. Salir a medio gas sería un poco faltar a ese pacto y también al ritual que tanto amo. Podéis imaginar cuánto lamento las molestias que esto pueda ocasionar. Me hago cargo del esfuerzo que conlleva pagar una entrada, hacer hueco en la agenda, trabajos, familias, etc. Mi equipo estará con toda la maquinaria a vuestra disposición para facilitar cualquier trámite al respecto», explica el artista, a la misma vez que lamenta lo ocurrido y concluye el comunicado con el deseo de poder comenzar la gira el próximo 21 de mayo en Bilbao.