Leire Martínez: el motivo por el que firma discos antiguos de La Oreja de Van Gogh

Cuando se cumplen 15 años desde su llegada a La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, la actual vocalista del grupo, ha concedido una entrevista en exclusiva a Socialité, donde primera vez se ha sincerado sobre cómo ha sido ser la sustituta de Amaia Montero.

La artista ha hablado sobre la anterior vocalista del grupo por primera vez desde que en el año 2008 Amaia Montero comenzase una carrera en solitario y ella comenzase a formar parte de La Oreja de Van Gogh. De esta forma, se ha sincerado sobre polémicas que han surgido a lo largo de los años, como el hecho de que firmase discos de la época de Amaia en la banda.

“El disco cuando se vende es propiedad del que lo compra y esa persona decide quién quiere que se lo firme. Yo hay determinados discos que no firmo porque no quiero generar malos rollos, pero si el propietario insiste, adelante”, aclaró la artista durante la entrevista.

Durante la entrevista, Leire Martínez aseguró que no le gusta pronunciarse en temas de Amaia: «No me gusta generar fuegos. Todos lo que ya trascendió no es agradable, estoy un poco al margen. No es mi guerra». Además, aseguró que su relación con ella es correcta, «pero nada más».

«Nos conocemos y hemos coincidido varias veces, tenemos una relación correcta», explicó la artista. «Hemos ocupado el mismo lugar en un grupo y empatizo con ella muchas veces. La admiro y la respeto profundamente. También me hubiera gustado haberme sentado con ella a tomar un café y que me contara su experiencia. Fue algo que no surgió», señaló.

Además, la artista también se sinceró sobre sus inicios en el grupo: “Los inicios fueron complicados porque pasar del anonimato a que la gente te conozca y opine de ti pues no agrada. Fue inevitable que mi círculo cercano leyera todo lo que se decía y les pedí que no miraran nada. Yo no es que no quisiera saber, quería protegerme», asegura.