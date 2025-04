No es ningún secreto que Supervivientes 2025 está destacando, entre otras cuestiones, por contar con unos concursantes verdaderamente sorprendentes y espectaculares. Es un hecho que todos ellos ofrecen la mejor versión de sí mismos para conseguir ganar las diversas pruebas que propone la organización del reality. El pasado martes 1 de abril, en la nueva gala de Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera y Laura Madrueño, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo juego de recompensa, que enfrentaba a los habitantes de Playa Calma y los de Playa Furia. El equipo que consiguiera hacerlo en el menor tiempo posible, sería el vencedor de este reto. Entre otras tantas cuestiones, la audiencia de Supervivientes 2025 pudo presenciar cómo los concursantes lucharon contra viento y marea por tratar de hacerlo en el menor tiempo posible, pero también como Makoke sufrió una aparatosa caída por la que estaría en juego su continuidad en el concurso.

En un momento dado de la noche, los participantes de Playa Calma tenían que enfrentarse al juego de recompensa. A pesar de los esfuerzos, puesto que habían perdido a uno de sus miembros durante la gala, no consiguieron su cometido. Y todo porque, en la última parte de la prueba, tenían que tirar unos discos con mucha puntería. Laura Madrueño les advirtió, una y otra vez, de las reglas: «Tenéis que respetar turnos, tirar en orden y detrás de la línea. Me voy a tener que enfadar hoy o paro el juego». Es más, Carlos Sobera también lo repitió a los habitantes de Playa Calma, para evitar que cayeran en el error de desobedecer las normas impuestas por la organización de Supervivientes 2025: «Haced caso a Laura, por favor. En orden, es importante cumplir las reglas». Al ser conscientes de que los concursantes de Playa Calma estaban haciendo caso omiso a sus instrucciones, Laura Madrueño paró el juego.

Es más, la presentadora de Supervivientes 2025 en Honduras les hizo conocedores de la decisión que había tomado la organización tras no haber seguido al pie de la letra las normas del juego: «Os lo he dicho desde el minuto uno, lo siento mucho, pero me comunica la organización de que estáis eliminados». Y añadió: «Esto no puede ser, tenéis que cumplir las órdenes del juego, os puedo dar un aviso, pero lo que no puede ser es que, reiteradamente, no hagáis caso a nadie».

Poco después, tras dar por finalizado el juego de recompensa, Laura Madrueño volvió a hablar: «Me encantaría que el final del juego hubiera sido otro, pero así no podemos jugar». Acto seguido, los habitantes de Playa Furia aparecieron en el lugar donde se estaba desarrollando el juego de recompensa. Como era de esperar, no tardaron en enterarse de lo que había sucedido.

«Está muy claro el resultado porque el equipo Calma se ha quedado descalificado por no obedecer las reglas del juego, así que los ganadores son el equipo Furia», comunicó Laura Madrueño. Una noticia que llenó de alegría a los concursantes de Playa Furia, puesto que, después de tantos días pasando hambre, habían tenido la oportunidad de disfrutar de una recompensa. ¡No se lo creían!