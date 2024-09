Lamine Yamal ha sido el invitado estrella del jueves en El Hormiguero en una de las semanas más complicadas para el programa de Pablo Motos debido a la llegada de David Broncano y su equipo con La Revuelta. El jugador del F.C. Barcelona y la selección española ha sido uno de los grandes protagonistas de la Eurocopa de 2024 y ha contado ante las cámaras lo que no se pudo ver de la celebración del equipo después de conseguir el título. El catalán es el más joven del vestuario, pero ha podido disfrutar de la fiesta con sus compañeros, aunque siempre sin alcohol. Con solo 17 ha podido compartir un momento tan especial con estrellas como Álvaro Morata o Jesús Navas, veteranos que han llegado a lo más alto en sus equipos y en el combinado nacional.

Lo que se pudo ver fueron muchos bailes y alegría desbordada al ritmo de Potra salvaje, la canción de Isabel Aaiún que ha servido de himno para un vestuario que ha estado unido en todo momento. Además, debido a que se celebró en Alemania no podían faltar las cervezas, que en los momentos después de vencer el partido corrieron de manera especial, aunque el invitado de El Hormiguero se podía ver como tenía una lata de refresco en la mano. Eso es lo que se pudo ver gracias a que en algunos momentos las cámaras estuvieron presentes, pero cuando los jugadores se quedaron solos pudieron descontrolarse todavía más. Aquella noche «parecía eterna» para Lamine, que ha confirmado en el programa que se lo pasó en grande junto a sus compañeros, todos más mayores que él, por eso ha destapado que algunos de los que tienen la imagen de ser «serios», ese día se convirtieron en otra persona diferente.

Los nombres que ha querido destacar son los de Álvaro Morata y Unai Simón, dos jugadores que para muchos son un ejemplo de futbolistas muy centrados y que él mismo se pensaba que eran aburridos, pero esa noche de celebración le sorprendieron. «Primero bajaron las familias al campo y luego entramos al vestuario… fue una locura, yo pensaba que Morata, Unai Simón y estos eran personas serias», ha comentado entre risas.

Después de salir del Estadio Olímpico de Berlín volvieron a su hotel, donde la juerga se alargó hasta las nueve de la mañana, pero él se hizo el borracho en esa fiesta, ya que asegura que no probó ni una gota de alcohol. Precisamente Morata era el encargado de la música, aunque Lamine ha contado a los espectadores que el equipo tiene una lista de Spotify en la que todos han podido aportar sus canciones favoritas para los momentos de fiesta y de relajación.

Lamine Yamal devuelve el liderato a El Hormiguero

La semana ha sido una de las más emocionantes a nivel de audiencias gracias a la sorpresa que ha supuesto el estreno de La Revuelta, el programa de David Broncano que ha llevado el espíritu de La Resistencia a TVE. Después de dos días en los que había perdido el liderato, Pablo Motos y los suyos han podido superar a su competidor gracias a la visita del jugador del F.C. Barcelona.

El Hormiguero. Lamine Yamal: 23.3% y 3.107.000

La Revuelta. Raúl Cimas: 19.2% y 2.601.000

Pese a que ha perdido el dominio absoluto de las noches, lo cierto es que el programa de Trancas y Barrancas ha cerrado una de sus mejores semanas de la historia en la que no ha bajado del 18 % de cuota de pantalla, por lo que el duelo entre Motos y Broncano está siendo uno de los más épicos que se recuerdan. Los grandes perjudicados después de la cancelación de Babylon Show están siendo First Dates y El Intermedio, que ayer no pudieron superar el 6 % de cuota.