La pasada noche ‘El Hormiguero’ dio la bienvenida un programa más a toda la audiencia con Raphael como invitado especial de la velada. Un encuentro donde, además del artista, una de las protagonistas del programa fue Kira Miró, quien se enfrentó a su sexto reto como colaboradora en pleno directo.

Durante el programa, Kira Miró tuvo que hacer frente a su vértigo para intentar superar el desafío que le propuso esta semana Pablo Motos. Un reto que consistía en atravesar una pasarela transparente de 11 metros de longitud a 9 metros de altura. Ante estas características y con tan solo verlo, todo el mundo señaló el gran parecido que tenía la prueba de Miró con la que se puede ver en la popular serie ‘El juego del calamar’.

.@KiraMiro supera su gran miedo al vértigo cruzando una pasarela a 9 metros de altura #RaphaelEH pic.twitter.com/de9N294154 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 6, 2021

«Tengo pánico a las alturas, mucho vértigo y me tiembla el cuerpo antes de empezar», admitió la colaboradora antes de comenzar. Al respecto, Pablo Motos le dijo: «las fobias se superan a veces por impacto». Pero la canaria no estaba muy segura de ello.

«La pasarela se mueve mucho y es muy instable, tiembla. Solo subir la plataforma ya da vértigo, veo el vacío y me da mucho miedo», agregó. «Es la tercera vez que lo va a intentar. En el ensayo lo ha hecho, pero lo pasa muy mal. Además, la parte central de la pasarela se mueve mucho. Si no sale, no pasa nada», le explicó el presentador a Raphael.

Al final, y tras varios momentos de tensión, Kira Miró logró realizar el reto y cruzar la pasarela de cristal. «¡Casi me muero! A mitad del camino pensaba que no iba a poder porque estaba muy cansada. Esto va por La Palma», concluyó la colaboradora. Sin lugar a duda, una prueba no apta para cardíacos.