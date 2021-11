No es ningún secreto que Kiko Rivera no tiene ningún tipo de filtro. Siempre dice lo que piensa y dice a cada momento y, si se equivoca, no duda un solo segundo en pedir disculpas. Recientemente pudimos ver al hijo de Isabel Pantoja protagonizar una de las entrevistas más esperadas y más polémicas que se recuerdan, en los últimos meses, en ‘Sábado Deluxe’.

No solamente dio detalles de cómo fue su encuentro con la tonadillera tras la muerte de su abuela Doña Ana, sino también en qué punto está su relación tanto con su hermana Isa Pantoja como su prima Anabel Pantoja. A pesar de todo lo negativo que ha dicho sobre algunas personas que forman parte de esta familia sí que ha querido destacar muchas cosas positivas de los Rivera.

El pasado viernes 26 de noviembre tuvimos la oportunidad de ver a Kiko Rivera en ‘El Show de Bertín’. Entre otras cuestiones, el DJ ha desvelado a Bertín Osborne cuál de sus tres hermanos es su favorito. Lejos de quedarse en esa confesión, ha querido desvelar el motivo por el que tiene ese sentimiento tan profundo.

Todo comenzó cuando el marido de Irene Rosales reconoció al presentador de ‘El show de Bertín’ lo sumamente importantes que Francisco Rivera, Cayetano Rivera e Isa Pantoja han sido y serán en su vida. Bien es cierto que no está pasando por el mejor momento con la pequeña, pero sí tiene una óptima relación con sus hermanos.

Pero no siempre fue así. Debemos recordar que, en su día, Kiko Rivera tuvo muchas tensiones con Fran y Cayetano. Hasta hace relativamente poco las cosas empezaron a fluir entre ellos, haciendo que pudiera surgir esa relación de hermandad que tantísimo le hubiera gustado a su padre, Paquirri. A pesar de los distanciamientos y diversos enfados, ahora están más unidos que nunca.

Bien es cierto que Kiko Rivera tiene claro quién es su favorito, y no ha dudado en hacérselo saber a Bertín Osborne. “De los tres, y que me perdonen Francisco e Isa, Cayetano es al que más quiero”, reconoció en el programa de televisión de Canal Sur. El DJ ha reconocido que siempre ha estado ahí cuando le ha necesitado y que ha dado la cara por él en muchísimas ocasiones. Además, desveló una anécdota que es de lo más curiosa.

“Llegó el día de la primera boda de mi hermano Francisco. Se acerca un chaval y me dice ‘hola’. Y le digo: ‘hola, ¿quién eres?’. Y me dice: ‘Soy tu hermano Cayetano’. Desde ese día hasta hoy creo que pocas veces me he separado de mi hermano Cayetano”, recordó. Unas preciosas palabras que dejan claro la magnífica relación que mantienen el hijo de Isabel Pantoja y el diestro.