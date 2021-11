El fallecimiento de doña Ana ha supuesto un gran punto de inflexión en la familia Pantoja. Tanto es así que Kiko Rivera no solamente decidió no asistir a la boda de su prima Anabel Pantoja en La Graciosa, sino que no dudó en cargar contra ella y su hermana Isa Pantoja en una exclusiva para la revista ‘Lecturas’.

Kiko Rivera, después del revuelo que generaron sus palabras, quiso pedir disculpas en ‘Sábado Deluxe’. A pesar de los esfuerzos, Isa Pantoja dejó claro que la manera que tuvo de retractarse no fue la idónea. Y es que el hijo de la tonadillera hizo saber que siempre ha estado ahí para ayudar a su hermana, incluso cuando tenía discusiones con Asraf Beno, su pareja.

En esos momentos, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ se desahogaba con él. Es entonces cuando, hace tan solo unos días, el programa ‘Sálvame’ emitió un audio desgarrador de Isa Pantoja donde pedía al DJ que la recogiera, cuanto antes, en su casa. Este mensaje, presuntamente, habría sido filtrado por Kiko Rivera.

Isa Pantoja declara que podría incurrir en acciones legales por las filtraciones de sus mensajes #AR17N https://t.co/cSDDjuJcR6 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) November 17, 2021

Como era de esperar, a la hija de Isabel Pantoja no le ha gustado en absoluto que haya salido a la luz esa nota de voz. Hasta tal punto llega la cosa que no descartaría la posibilidad de tomar medidas legales contra su hermano. Algo que haría poner en jaque, una vez más, la estabilidad del clan Pantoja.

En unas declaraciones realizadas a los compañeros de ‘Europa Press’, Isa Pantoja reconoció que “todavía no he podido hablar con mi abogado porque está en Madrid, pero esta semana espero poder reunirme con él”. Lo cierto es que, el pasado fin de semana, Asraf Beno confirmó en ‘Viva la vida’ que se va a judicializar el asunto.

Pero parece que esa no va a ser la única demanda que la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ podría interponer. El otro nombre que se baraja es el de Alejandro Albalá que, hace tan solo unos días en ‘Viva la vida’, mostró un vídeo privado de la joven. Era la manera que usó para desmentir que en su relación existieran malos tratos. De ahí que confirmara a ‘Europa Press’ que “voy a consultarlo con mi abogado”. Aunque reconoce que Asraf no está pasando por su mejor momento, sí que “está tranquilo porque sabemos lo que hay y tampoco se puede hacer mucho”.