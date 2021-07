Tras varios meses de polémica mediática ha quedado bastante claro para todos que la relación de la familia Pantoja no está en su mejor momento. El pasado jueves 1 de julio la tonadillera era el foco de atención debido a que acudió los Juzgados de Chiclana en calidad de testigo para testificar en la causa abierta entre su hermano, Agustín Pantoja, y su hijo, Kiko Rivera.

La artista ha reaparecido frente a las cámaras del brazo de su hermano, por lo que cualquier atisbo de esperanza para el Dj se esfumó en cuestión de segundos. Un día muy complicado para Isabel Pantoja, que además sufrió un ataque de ansiedad durante su testificación y tuvo que abandonar los tribunales entre lágrimas, según han indicado varios testigos.

Sin embargo, Kiko Rivera lejos de quedarse callado ha acudido a sus redes sociales para enviarle un mensaje muy directo a su progenitora. «Es mejor no esperar nada de nadie. Quien te piense que te escriba. Quien te extrañe que te busque. Quien te quiera que lo demuestre. Feliz día familia. Prontito llego con sorpresas», escribía a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Pero ese no ha sido el único dardo envenenado que Kiko le ha lanzado a su madre, antes de desconectar de las redes a escrito en sus stories un mensaje bastante contundente respecto a la situación que está viviendo con toda la polémica familiar. «La familia no siempre es de sangre. La familia son las personas en tu vida que te quieren en la suya. Son aquellos que te aceptan por quien eres. Aquellos que harían cualquier cosa por verte sonreír y aquellos que te aman sin importar nada», escribía el Dj. Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas.