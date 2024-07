Kiko Matamoros reacciona a la entrevista de Terelu Campos: «Vamos, Fiona, arriba el ánimo»

Este miércoles 31 de julio, los lectores de la revista Lecturas se quedaron completamente sin palabras al ver en portada a Terelu Campos. Nadie se ha quedado sorprendido por su ya habitual posado veraniego, pero sí por el hecho de haber sacado las garras a la hora de defender a Alejandra Rubio de sus ex compañeros de Sálvame, como es el caso de Kiko Matamoros.

Entre otras tantas cuestiones, la hija de María Teresa Campos se sinceró, como nunca, sobre cómo han actuado los colaboradores de Ni que fuéramos con su hija tras la entrevista en la que confirmó que estaba embarazada: «Me parece muy cutre, muy cruel y muy perversos. Están utilizando a mi hija para hacerme daño».

Por si fuera poco, Terelu Campos quiso ir muchísimo más allá a la hora de hablar de sus ex compañeros de Sálvame: «Yo no te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad. Si me dicen esas cosas, entonces que no digan que me quieren. No voy mendigando cariño, tengo magníficos amigos».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lecturas (@revistalecturas)

Lejos de que todo quede ahí, la hermana de Carmen Borrego no dudó en mostrarse contundente: «No tengo ningún mensaje de las personas que se dan golpes de pecho hablando de lo mucho que querían a mi madre y nos insultan a nosotras. Me estás poniendo verde y vas sembrando porquería y mentira, ¿y me tengo que quedar yo con cara de gilipollas y llamarte para la misa?».

Como no podía ser de otra manera, y tras el parón por vacaciones del programa Ni que fuéramos en Canal Quickie, Kiko Matamoros ha querido utilizar su perfil en X (antes Twitter) para opinar sobre la entrevista de Terelu Campos en la revista Lecturas. Como era de esperar, el comentario del marido de Marta López Álamo no ha dejado indiferente a nadie, ni mucho menos.

Vamos, Fiona, arriba el ánimo y tómate algo en la playa de mi parte. ¿Más cutre que el producto que estáis vendiendo desde Campos SA? ¿Más perverso que el manoseo permanente del fallecimiento de tu madre? ¿Más falso y casposo que el relato del embarazo de tu hija «anónima”? https://t.co/byqCxIMC6N — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) July 31, 2024

«Vamos, Fiona, arriba el ánimo y tómate algo en la playa de mi parte. ¿Más cutre que el producto que estáis vendiendo desde Campos SA?», comenzó cuestionando el colaborador de Ni que fuéramos, y añadió: «¿Más perverso que el manoseo permanente del fallecimiento de tu madre? ¿Más falso y casposo que el relato del embarazo de tu hija «anónima»?».

No ha sido la única ex compañera de Sálvame que se ha pronunciado, ya que también lo ha hecho María Patiño. Citando también a AlgoPasaTV, la presentadora de Ni que fuéramos ha querido hacer el siguiente comentario: «Es capaz de poner de escudo a su hija. Eso sí que es cutre. Yo me defiendo sin utilizar a mi gente. Es una pena no haberme equivocado… Ahora a seguir». ¡Qué ganas de que vuelva el equipo del Canal Quickie para ver a sus colaboradores en acción!