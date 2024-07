Terelu Campos: la curiosa y sorprendente primera reacción al conocer el embarazo de Alejandra Rubio

Hace poco más de mes y medio, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia sorprendieron al protagonizar una portada en la revista ¡HOLA! donde confirmaban que van a ser padres. Una noticia que no dejó indiferente a nadie, puesto que los hijos de Terelu Campos y Mar Flores apenas llevaban unos meses de relación sentimental.

Este miércoles, la hermana de Carmen Borrego ha concedido una entrevista exclusiva a la revista Lecturas. Entre otras cuestiones, ha hablado del embarazo de su hija pero, sobre todo, de cómo fue su verdadera primera reacción cuando se enteró de que iba a ser abuela. Es entonces cuando ha reconocido que llegó a quedarse nada más y nada menos que sin voz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lecturas (@revistalecturas)

Esa situación, sumado a que no podía desvelar esa información a nadie de su círculo más cercano con el objetivo de respetar a su hija, hizo que todo se complicarse por momentos. ¡La situación se agravó considerablemente! De ahí que todo el mundo supiese que algo le ocurría pero prácticamente nadie supiese lo que realmente había detrás de esta situación. Por lo tanto, a pesar de estar feliz con la noticia del embarazo de Alejandra Rubio, Terelu Campos ha reconocido que han sido meses verdaderamente complicados.

Y todo por diversas razones: «He adelgazado, ha habido mucho sufrimiento», comenzó diciendo la colaboradora de De Viernes. Lejos de que todo quede ahí, la hija de María Teresa Campos quiso ir mucho más allá a la hora de sincerarse sobre este asunto: «Intento poner humor a una tragedia. Aunque haya ido de valiente, he sufrido mucho», reconoció.

Terelu Campos carga contra sus ex compañeros de Sálvame: «Me parece muy cutre, muy cruel y muy perverso»

Como no podía ser de otra manera, los colaboradores de Ni que fuéramos se han mostrado muy contundentes a la hora de valorar la actitud que ha tenido Alejandra Rubio con la prensa tras la publicación de la portada en la que confirmaba su embarazo. Era más que evidente que la joven no estaba gestionando bien lo que estaba ocurriendo.

Por si fuera poco, también fueron muy duros con la propia Terelu Campos. Recordemos que, tan solo unos días después de la exclusiva de su hija en la mencionada revista, se sentó en el plató de De Viernes. Algo que repitió tan solo una semana después pero, en esa ocasión, estuvo acompañada de su yerno Carlo Costanzia.

Así pues, la hermana de Carmen Borrego ha aprovechado esta entrevista con la revista Lecturas para cargar contra ellos. Entre otras cuestiones, ha criticado lo sumamente duros que han sido con su hija en las últimas semanas, desde que confirmó que estaba embarazada de Carlo Costanzia: «Me parece muy cutre, muy cruel y muy perverso».

Por si fuera poco, Terelu Campos quiso sincerarse aún más sobre la actitud que han tenido los que fueran sus compañeros de Sálvame: «Yo no te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad. Si me dicen esas cosas, entonces que no digan que me quieren». Y añadió, visiblemente enfadada: «No voy mendigando cariño, tengo magníficos amigos», sentenció.