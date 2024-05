Kiko Matamoros, contra Carmen Borrego: «Te han dejado hacer y deshacer lo que te ha dado la gana»

No es ningún secreto que Kiko Matamoros se ha convertido en uno de los colaboradores que más crítico se está mostrando con la organización de Supervivientes 2024. En cada entrega de Ni que fuéramos en la que participa como tertuliano, aporta nuevos datos y detalles que no dejan indiferente a nadie.

Fue Kiko Matamoros quien confirmó que Arantxa del Sol dio «tres soberanos puñetazos» a Ángel Cristo Jr en la famosa lancha, pero también una información que tiene como protagonista a Lorena Morlote. Presuntamente, según el colaborador de Ni que fuéramos, habrían dado órdenes a la peluquera y al resto de compañeros de Playa Limbo para hacer la vida imposible a Rocío Madrid tras ser expulsada.

Recientemente, en el programa que se emite en el Canal Quickie, María Patiño desveló que la organización de Supervivientes 2024 otorgó ciertos privilegios a Carmen Borrego frente al resto de compañeros. A pesar de todo, la opinión de la hija de María Teresa Campos es verdaderamente distinta ya que, según ella, su participación en Sálvame le habría llevado a un «sufrimiento extremo». Es la propia Carmen la que no quiere ni oír hablar de ese programa.

Ante esta confesión, Kiko Matamoros no tardó en estallar contra la hermana de Terelu Campos: «¿Hasta qué punto te tenemos que tomar en serio?». Lejos de que todo quede ahí, fue mucho más allá: «Tú estás ahí sirviendo a quien sirves, que me parece muy bien porque te arroparon, les diste la patada para trabajar con la competencia y luego volviste y te recibieron con los brazos abiertos».

No es ningún secreto que la hija de María Teresa Campos está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Y todo porque trabaja como colaboradora en Así es la vida, ha acudido en alguna ocasión a De Viernes y, además, ha participado en Supervivientes 2024. Kiko Matamoros ha querido incidir, precisamente, en este último proyecto. Recordemos que abandonó el concurso por prescripción médica tras ser diagnosticada con un «cuadro de ansiedad».

Kiko Matamoros explota contra Carmen Borrego: «Eres una cuentista caradura»,de esta forma tan cruda,Kiko la define como una persona interesada,falsa y que actuaba haciéndose la dolida y afectada,para según salía del programa estar de risas con los compañeros.Hoy en canal Quickie pic.twitter.com/2vteUHACWl — Anarquía 123 (@Anarquia123123) May 27, 2024

Pero, según Matamoros, la estancia de Borrego en los Cayos Cochinos no ha sido tan terrible como ha hecho creer: «Te han mantenido un mes a cuerpo de rey en Honduras». Por si fuera poco, fue más allá: «Te han dejado hacer y deshacer lo que te ha dado la gana. Luego has venido, te has curado milagrosamente y has tenido una recuperación que ya quisiera para sí cualquier persona con un atisbo de ansiedad o depresión».

Tirando de esa contundencia que le caracteriza, el colaborador de Ni que fuéramos fue aún más claro con su ex compañera: «Tienes una cara que te la pisas». Y añadió, lanzándole una pregunta: «Si tan cruel fueron contigo, ¿por qué lo aceptaste? Cara dura. Es lo mismo que hiciste en el Sálvame Okupa, que te lanzaron una tarta y lo rentabilizaste».