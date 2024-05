Belén Esteban estalla tras la entrevista de Jorge Javier Vázquez en ‘De Viernes’: «Basta de ocultarnos»

El pasado lunes 27 de mayo pudimos disfrutar de un nuevo programa de Ni que fuéramos en el Canal Quickie. De esta manera tan concreta, tertulianos como Belén Esteban o Kiko Matamoros decidieron pronunciarse sobre la entrevista que Jorge Javier Vázquez había concedido a De Viernes.

Entre otras cuestiones, destacaron que el programa que se emite en Telecinco optó por ignorar los 14 años que estuvo al frente de Sálvame como presentador. María Patiño comenzó explicando cómo se sentía al respecto: «Toda la noche he dormido mal porque estaba deseando que llegasen las 16:00hrs. Imagínate». Mientras trataba de poner en contexto a la audiencia sobre lo ocurrido en De Viernes, Belén Esteban decidió hablar directamente para dar su opinión.

Tanto es así que, durante su participación en Ni que fuéramos, «La Patrona» quiso mostrar su indignación. Así pues, no ha dudado en arremeter contra «la cadena de enfrente» por lo que considera que es un gesto verdaderamente inaceptable, cuanto menos. ¡Algo que no se debería consentir!

«¡Basta ya! No se puede poner la vida de un profesional como Jorge Javier Vázquez y saltarse 14 años de un programa en el que hemos sido líderes», aseguró Belén Esteban en Ni que fuéramos. Por si fuera poco, ha querido incidir en la «obsesión» de Mediaset por hacer hasta lo imposible por no mencionar, bajo ningún concepto, a Sálvame.

«Ya vale con esta obsesión que tienen de no nombrarnos», añadió Belén Esteban, visiblemente molesta. Por si fuera poco, ha querido compartir con los espectadores de Ni que fuéramos su sorpresa al ver que Jorge Javier Vázquez no reaccionó de la forma que esperaba ante la omisión de su etapa en Sálvame.

Belen Esteban hasta el toto de ninguneos por parte de la cadena de enfrente y extrañada con la actitud de J,J

«Se habrá quedado bloqueado o no sé…» Empieza bien esto.#NiQueFueramos27M pic.twitter.com/GVKg6SiOgN — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) May 27, 2024

«Me extrañó mucho que Jorge no dijera nada», comenzó diciendo la colaboradora del programa que se emite en Canal Quickie. Lejos de que todo quede ahí, continuó más allá: «Se quedaría a cuadros». Aprovechando la ocasión, la de Paracuellos trató de hacer un llamamiento para que se deje de ocultar y, sobre todo, menospreciar todo lo que ha conseguido Sálvame durante tantos años.

«Basta ya de ocultarnos, basta ya de no nombrarnos», pidió Belén Esteban. Es más, no tardó en añadir algo más: «No hemos hecho nada mal, solo dar éxito en esa cadena de Mediaset. No puedes saltarte 14 años, no puedes». Es más que evidente que la entrevista de Jorge Javier Vázquez en De Viernes ha dado de qué hablar, sobre todo por la reacción del presentador a la decisión del programa de obviar su exitosa etapa en Sálvame.