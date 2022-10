Kiko Matamoros confirma el curioso motivo por el que su hijo se llama Diego

A principios de octubre Telecinco estrenó ¿Quién es mi padre?, un programa presentado por Carlota Corredera. Este espacio también cuenta con colaboradores que, junto a la presentadora, desgranan y comentan los testimonios que allí se presentan. Uno de los colaboradores que se encontraba en plató era Kiko Matamoros.

Supuestos hijos de hombres muy reconocidos fruto de relaciones extramatrimoniales no reconocidas acuden a este espacio para contar sus historias. A lo largo de la emisión cada una de ellas aporta diferentes pruebas de la veracidad de su parentesco y buscan encontrar respuestas a aquello que todavía desconocen. El pasado sábado le tocó el turno a Diego Maradona. Es bien sabido que el argentino tiene tanto detractores como fieles apasionados. Matamoros es uno de estos últimos.

Tanto le apasiona Maradona que tiene una anécdota familiar sobre él. Carlota Corredera le preguntaba directamente: “Kiko, ¿puede ser que tu hijo Diego se llame así por Maradona?”. “Sí, mi hijo se llama Diego por Maradona. También es un nombre que me gustaba”, respondió igual de directo el colaborador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego Matamoros (@diegomatflo)

Más tarde, Kiko Matamoros contó la anécdota al completo. “Yo solo tengo un hijo varón, se llama Diego y nació 21 días después del partido en el que Maradona dio la victoria a Argentina en el Mundial del 86”, explicó. “Le puse Diego por Maradona. Tenía muchas dudas con el nombre. Diego siempre me ha gustado, pero en cuanto vi a Maradona hacer lo que hizo en ese partido, lo tuve claro. Significó mucho para mí en ese momento. Para un amante del fútbol, Maradona era la perfección”, sentenció rotundo.

“Yo cuando hablo de Maradona, si hablamos de fútbol me pongo de pie y si hablamos del hombre también me pongo de pie. La gente que le conoció, que le trató y que estuvo cerca de él o conocía sus circunstancias hablan de una persona con un corazón enorme, de muy buena persona. Nadie somos perfectos, tuvo sus errores, sus defectos y sus fallos, pero creo que los pagó caros y a mí es un personaje que me conmueve”, explicaba Kiko desde la perspectiva de un fan del argentino.

Diego Armando Maradona, apodado “El pelusa”, es sabido que tuvo problemas de salud, pero también con las drogas. A esto se le suma su fuerte carácter que le valió más de un pleito y una vida personal bastante escandalosa. En resumen, a Maradona o lo amas o lo odias, no hay punto medio.