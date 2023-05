Kiko Hernández, contra Ginés Corregüela: “Se te tiene que caer la cara de vergüenza”

Ginés Corregüela se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de Supervivientes 2023, y no especialmente por las buenas actitudes que está teniendo durante el programa. El tiktoker que al principio tuvo un momento de tensión al no saber si volver con su antigua mujer o quedarse con su nueva novia Yaiza, ha sido duramente criticado por su comportamiento en Honduras. Kiko Hernández ha querido dar su opinión sobre el tema.

El programa Sálvame volvía a emitir las imágenes del polígrafo al que se sometió Miriam, hija de Ginés, donde le tachaba como un mal padre, que siempre la ha rechazado y no ha cumplido con su labor. Minutos más tarde, Kiko Hernández aprovechaba para sacar lo que llevaba mucho tiempo pensando: “Que digan que eres el peor padre del mundo, que no has estado nunca en ningún cumpleaños, en ningún lado. Se te tenía que caer la cara de vergüenza”, comentaba.

El colaborador se ha mostrado muy crítico con las anécdotas que su hija Miriam contó en el ‘Deluxe’ #yoveosálvame https://t.co/El1rCkscmW — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 2, 2023

Además, aprovechaba para lanzar un mensaje a esa audiencia que votaba noche tras noche por salvar a los concursantes de Supervivientes 2023: “La gente, cuando vaya a votar, que emplee su voto para echar a las malas personas, a la mala gente, a gente que no se porta bien con su familia, a una niña a la que tiene abandonada y de la que no acepta su condición sexual, haciéndole la vida imposible”, exclamaba apoyado por los aplausos del público.

Pero no acababa ahí: “Luego yo le sigo en Tik Tok y veo que es tan malo que le borro, y ya no quiero ver como hace bocadillos”, expresaba, muy enfadado. Para terminar todos los colaboradores de Sálvame llegaron a la conclusión de que Miriam había sido un gran descubrimiento televisivo, que le tendría que estar eternamente agradecida a su madre por sacarla adelante.