Kate Winslet conmueve a las redes sociales con su emotivo gesto hacia una joven periodista

Kate Winslet ha vuelto a demostrar su empatía. La actriz británica está sumergida en la promoción de la nueva película de Avatar 2: El sentido del agua, y durante una de las ruedas de prensa, protagonizó un emotivo momento junto a una joven periodista alemana.

Martha, la joven periodista, estaba muy nerviosa al ser su primera entrevista. Cuando le llegó el turno de hablar, los nervios empezaron a jugarle una mala pasada, empezó a temblar y la actriz lo notó, mostrando una gran empatía hacia la joven.

Cuando la actriz se dio cuenta de la inquietud de la periodista, Kate Winslet no dudó en tranquilizarla. «Es mi primera vez», se excusaba la joven con timidez. La intérprete, se inclinaba hacia la joven e intentaba calmarla mostrando una gran amabilidad.

Kate Winslet reassuring this young girl that her interview will be amazing is the most precious thing I’ve ever seen pic.twitter.com/sm0D5FWWsM

