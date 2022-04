Tras varias semanas hasta el cuello de rumores sobre el posible acompañante de la artista en su nuevo tema. Muchos rumores circulaban por la redes sociales que situaban a Bad Bunny como el acompañante en el nuevo tema de Karol G. Sin embargo, la colombiana ha querido estrenar ‘Provenza’ y, para sorpresa de todos sus fans, lo ha hecho completamente sola, siendo éste su primer single en 2022.

Por el momento, la artista guarda silencio en sus redes sociales, desde que hiciera su última publicación para promocionar lo que iba a estrenar: “Recordé que este año no he sacado música y me animé: PROVENZA”, escribía en un vídeo de 47 segundos. Un perfecto del tema, donde la vemos en una piscina en bikini disfrutando del sol.

Lo cierto es que este es el primer trabajo que la colombiana publica en solitario en este año. Recordemos que en febrero lanzó, ‘MAMII’, un tema en colaboración con Becky G, que ya se ha convertido en un auténtico himno. Tras esta sequía de temas en solitario, la propia artista quiso hacer un recordatorio: “Hace 7 meses exactamente salió mi último sencillo (SEJODIOTO). Por fin regreso y con un proyecto audiovisual completamente nuevo para mí, pero un viaje contra chimba (bueno) y especial pensado con todo el amor pa’ ustedes también”.

La «bichota» presenta un vídeo en el que participan modelos que no siguen los estilos convencionales que dicta la industria. Un aspecto simbólico por parte de la artista, que siempre ha mantenido su intención de apoyar el talento femenino independientemente de un factor poco relevante como es el físico.

Rompiendo cualquier estándar establecido por la industria anteriormente, al inicio del vídeo aparece una mujer grande con un traje de baño de dos piezas, y mientras esta se baña, Karol G canta: “Baby qué más, hace rato que no se na’ de ti, estaba con alguien pero ya estoy free, lista para revivir viejos tiempos”.