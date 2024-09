Este martes 24 de septiembre, España despertó con la trágica noticia de la muerte de Julián Muñoz a los 76 años. El ex alcalde de Marbella ha fallecido como consecuencia de un «cáncer galopante» que padecía desde hace un tiempo. Hace tan solo unas semanas, pudimos verle en una entrevista con Santi Acosta para De Viernes, en la que aparecía junto a su mujer Mayte Zaldívar. Los dos estuvieron juntos para responder a todas y cada una de las preguntas del presentador del programa de Telecinco. Era el momento perfecto para cerrar una etapa, de una vez por todas. Si hay algo que Julián Muñoz dejó claro era lo sumamente arrepentido que estaba de esa etapa por la que acabó en prisión pero, sobre todo, arrepentido por haber hecho mucho daño a su familia. Eso es algo que jamás se perdonará. Lo que nadie esperaba es que el ex político tuviese un as bajo la manga.

¿El motivo? Telecinco ha anunciado en sus redes sociales que Julián Muñoz quiso grabar una entrevista póstuma con Santi Acosta para De Viernes. La ex pareja de Isabel Pantoja solamente tuvo una petición al programa, y es que esa charla no se emitiese hasta que él muriese, de ahí que vaya a ver la luz el próximo miércoles 25 de septiembre a las 22:00 horas. En el avance que se ha compartido por los perfiles oficiales de la cadena de televisión, podemos ver a Julián Muñoz que dice lo siguiente: «Me voy en paz y, sobre todo, feliz». El compañero de Bea Archidona como conductor de De Viernes, por su parte, quiso dejar constancia de la petición del marido de Mayte Zaldívar: «No quieres que esta entrevista se emita hasta que tú hayas muerto». Éste dejó claro que esa era su voluntad, por lo que quiso insistir en ello: «Cuando yo me muera».

Lejos de que todo quede ahí, en este avance compartido por el equipo de De Viernes también podemos escuchar a Santi Acosta: «Son muchas las cosas que no puedes contar en vida». Es por eso que Julián Muñoz responde de una forma con la que avisa que todos se van a quedar completamente sin palabras: «Quiero que se sepa por lo menos un poco de la verdad de Marbella».

Por si fuera poco, el ex alcalde volvió a insistir: «Pero no quiero que se emita hasta que yo no muera». Por lo tanto, con esas palabras, se da a entender que lo que va a confesar no lo sabe absolutamente nadie, solamente Santi Acosta y las personas que estuvieron presentes durante la grabación de esa entrevista póstuma. Algo que, sin duda, va a marcar un antes y un después.

Sobre todo cuando asegura que «cada uno con su verdad, pero la mía es esta». Así pues, consciente de que su final estaba cerca, Muñoz ha querido dejar esta entrevista póstuma para dar a conocer todo aquello que, en vida, no podía contar por diversas razones. Todo apunta a que también explicará cuáles son esos motivos y el por qué de su silencio. No te pierdas la entrevista póstuma de Julián Muñoz con el equipo de De Viernes este miércoles, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.