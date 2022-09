¿De qué se ha quejado Juan del Val esta semana en ‘El Hormiguero’?

Juan del Val regresó a El Hormiguero después de unas accidentadas vaciones con su mujer Nuria Roca. El colaborador volvía a sentarse en la tertulia de actualidad para recuperar su Polémico Juan del Val, sección en la que se queja sin filtros de lo que más le molesta.

Tras hablar de temas que han marcado la actualidad en las últimas hora, especialmente sobre la muerte de la reina Isabel II, Pablo Motos le animó a comenzar. «He visto algunas cosas del verano que me han llamado poderosamente la atención y que no puedo soportar», avisaba antes de arrancar.

Las calas apartadas

Lo primero contra lo que ha cargado del Val han sido «las calitas apartadas», uno de los clásicos planes de los verano. «Seis kilómetros andando por pedruscos y llegas y hay 600.000 personas», decía enfadado. Su mujer apuntaba que se debe a «que este año había mucha gente en todas partes».

Los que toman el sol

Podía parecer mentira, pero sí, a al guionista y colaborador de El Hormiguero no le gusta que la gente tome el sol, pero especialmente si lo hace su mujer. «Un poquito de vitamina D», decía irónico para recordar que ella mismo puso esa frase en su cuenta de Instagram.

Los culturistas viejos

Las quejas de Juan del Val no acabaron ahí, ya que ninguno de los espectadores podía esperar que este colectivo pudiera ser molesto. De ellos decía que «es como si el abuelo de Heidi se quita la camisa y aparece Mario Casas».

Las cosas del verano que Juan del Val no soporta 😂 #QuevedoEH pic.twitter.com/ub2lL2H5cT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 8, 2022

Habrá que esperar a los próximos días si estas palabras tienen consecuencias para Juan, ya que sus últimas intervenciones de la pasada temporada le hicieron ganarse varias críticas. La más grande fue la que llegó cuando bromeó sobre los argumentos que algunos padres utilizan para justificar las malas notas de sus hijos.

«Cuando el niño suspende y los padres dicen: ‘el niño suspende porque es superdotado’. A lo mejor, no. Es que como es tan inteligente, es que se aburre», dijo.

Tras esas palabras llegaron reacciones y críticas en las redes sociales por sus palabras sobre los niños de Altas Capacidades. Lejos de frenarse, insitió en el tema y denunció «el peligro que supone construir una sociedad en la que el ofendido siempre tiene razón por el hecho de sentirse ofendido».