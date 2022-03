Juan del Val se ha hartado de las personas que le critican a través de redes sociales. El escritor ha decidido enviar un mensaje a todos sus haters desde el plató de ‘El hormiguero’, dónde ejerce de colaborador.

Este jueves, el programa de Antena 3 volvió a contar con todo su equipo de tertulianos al completo tras las bajas de Pablo Motos, Cristina Pardo y el madrileño por la COVID-19. Además, Nuria Roca volvió a ocupar su puesto como tertuliana, tras estar estos días como presentadora, y se ha sentado con Tamara Falcó y el resto de ausentes de estas semanas.

La hija de Isabel Preysler estuvo comentado en ‘El hormiguero’ su visita al papa Francisco. «Le llevé un regalo, la virgen de la Alegría. Él vio que la virgen se arrodillaba conmigo y me dijo que me levantara como un poco enfadado», comentó la aristócrata. A continuación, el presentador junto al resto colaboradores, comenzaron a hablar sobre otros temas de actualidad.

Uno de ellos es la prohibición que se ha establecido en Dinamarca para que los nacidos a partir del año 2010 no puedan comprar tabaco. El primero en hablar sobre este tema ha sido Juan del Val. «La gente a través de la educación puede cambiar los hábitos, a través de la prohibición, no. Eso sí, yo creo que en el 2100 no comeremos carne», afirmó el escritor.

Nuria Roca por su parte añadió que «una sociedad es madura cuando es libre para elegir» y Pablo Motos, por su parte, señala que «me toca las narices que se haya convertido en una costumbre prohibir todo», comentó el valenciano.

Juan del Val, tras escuchar estas palabras del presentador, mandó un mensaje a quienes lo critican por redes. «Me voy a meter en un charco… pero todo lo han contaminado las redes sociales. Mientras estamos hablando, hay seis idiotas en Twitter que están poniendo que lo que digo está muy mal. Están con el cañón levantado… ¡Pues que os den!», concluyó el guionista.