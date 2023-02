José Luis Gil, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los actores más reconocidos de nuestro país. Pero no solamente eso, sino que también es considerado como uno de los más queridos. Es conocido por su participación en exitosas series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina.

Estos últimos años no están siendo fáciles para José Luis Gil y su familia. Y es que el actor todavía se está recuperando de un infarto cerebral que sufrió en noviembre de 2021. Una situación que le mantiene alejado de sus diversos proyectos profesionales. Al fin y al cabo, ahora la prioridad de los suyos es que se recupere.

Desde que el actor sufrió el ictus, ha estado en todo momento rodeado de sus seres queridos. Por si fuera poco, muchos de los compañeros de profesión que han coincidido con él en varios proyectos se han mostrado pendientes de su evolución. Aun así, es la hija de José Luis Gil quien, a través de redes sociales, suele dar algún que otro detalle sobre el proceso de recuperación de su padre.

Irene, hija de José Luis Gil, no ha dudado un solo segundo en utilizar su perfil de Instagram para compartir unas palabras verdaderamente emotivas y sinceras. “En 2006, cuando nació mi hija, la ingresaron unos días y yo tuve una depresión postparto tremenda”, comenzó diciendo la hija del actor en la mencionada red social.

“En 2012, me caí esquiando, me rompí la espina tibial, ligamento, un destrozo. Operación, escayolada 2 meses, 7 meses rehabilitando”, informó, haciendo referencia a que sus padres estuvieron a su lado en sus momentos más complicados. “Necesitaba ayuda y, en ambos casos, me instalé en casa de mis padres”, recordó.

“Ellos me cuidaron, a mí y a mi familia. Ahora son ellos los que necesitan apoyo y que les echen una mano. Aquí estamos, nos hemos venido a hacer lo que tantas veces ellos han hecho por nosotros”, añadió. Lejos de que todo quedase ahí, quiso concluir este texto de la siguiente manera: “Y solo espero que pronto dejemos de ser necesarios aquí. #sumaysigue #nollueveeternamente”.