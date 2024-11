Después de que en los últimos días se hayan montado un enorme revuelo con enfrentamientos entre los seguidores de ambos programas y un intercambio de zascas entre los dos presentadores, Jorge Martín por fin ha podido acudir a El Hormiguero. El nuevo campeón del mundo de MotoGP, título que consiguió el pasado 17 de noviembre en el GP Solidario de Barcelona, acudió la semana pasada al plató de La Revuelta, pero su equipo tenía cerrada una entrevista en directo con Pablo Motos y su equipo desde tiempo antes, por lo que se tuvo que anular su presencia en el programa de TVE, aunque la entrevista ha sido grabada y se podrá emitir después de su paso por Antena 3.

Los últimos días han provocado un tsunami de opiniones en las que los fans y los detractores de Motos y Broncano se han posicionado como si de una guerra se tratase, algo que ha llegado a ocupar minutos en los informativos y en los programas más importantes de La 1 y Antena 3. Esta guerra por los invitados se sabía que podía estar ocurriendo, pero hasta unos días el gran público no lo conocía, aunque la competencia entre medios y programas por los invitados es algo que ha pasado siempre y que La Revuelta no podrá evitar que siga ocurriendo.

El madrileño ha llegado sabiendo de que había millones de personas pendientes de lo que dijese, por eso el presentador ha aprovechando el primer momento para sacar este asunto. «Últimamente estás muy solicitado, ¿no?», le ha dicho, a lo que el piloto le ha respondido con mucho humor: «Estoy más cotizado que el Bitcoin (una moneda virtual que ha servido para que muchos hayan ganado, y también perdido, mucho dinero)».

Su victoria es más especial de lo que se pueda pensar, ya que no pertenece a un equipo oficial y es el primer piloto en ganar un mundial con un equipo que no pertenece a una de las grandes marcas, en este caso Ducati. El Pramac Racing es uno de los equipos punteros, aunque nunca había conseguido llegar hasta tan alto y hasta las últimas carreras se pensaba que Ducati podría favorecer de alguna manera a su equipo oficial, que luchaba por ganar con Peco Bagnaia.

Ante algo tan importante, la celebración de Martineitor tenía que ser a lo grande. «Mi entrenador me compró unos puros y me fumé tres. ¡Y no fumo! Pero había que celebrarlo. Además, me fisuré el menisco, estuve catorce horas saltando sin parar. Y he estado una semana jorobado», ha contado.

La sorpresa de El Hormiguero a Jorge Martín

Tras una temporada 2023 muy complicada en la que se quedó a 39 puntos de ser campeón, el madrileño ha tenido que hacer un importante trabajo psicológico para aguantar la prensión. En ese proceso, además de su psicólogo, también ha sido muy importante un libro que le recomendó su madre.

«El Mundo Amarillo, de Albert Espinosa. Lo leí a principios de año y me tocó mucho, no he parado de recomendarlo a todo el mundo. El final del libro me dejó muy impactado y me ha ayudado un montón», ha confesado ante las cámaras.

En ese momento el valenciano ha querido anunciar que el escritor estaba en el plató para darle una sorpresa. «¡No jorobes!», ha dicho el piloto, que no se esperaba conocer al escritor que le ha marcado en los últimos meses. Con una enorme ilusión, Jorge Martín ha podido charlar con él.

El escritor ha contado que durante un reciente viaje a Miami a conocido a Kevin, un chico al que le tendrán que cortar parte del brazo, pero que mantiene sus ganas de ser piloto de motos. Si Jorge Martín es conocido como Martineitor, este niño dice que será Kevineitor y que un día seguro que le ganará en una carrera.