Jorge Javier Vázquez: toque de atención al padre de Yulen Pereira por su actitud

El pasado viernes 29 de julio pudimos disfrutar de una entrega de lo más completa de Viernes Deluxe. Uno de los grandes protagonistas fue Manuel Pereira. El padre de Yulen Pereira, exconcursante de Supervivientes 2022, acudió al programa para pronunciarse sobre la relación sentimental de su hijo con Anabel Pantoja. Jorge Javier Vázquez no dudó en aprovechar la ocasión para hacerle saber lo que pensaba de su actitud.

“A ti tenía yo ganas de verte”, comenzó diciendo el presentador de televisión. Lo primero que quiso preguntarle fue lo siguiente: “¿Le pediste perdón por la llamada?”, refiriéndose a la intervención telefónica en directo para hablar con su hijo nada más llegar a España. Lejos de retractarse, Manuel Pereira fue contundente: “No creo que tuviera que perdonarme. Lo hice con cariño, con afecto y con mucho amor”.

Jorge Javier Vázquez opina sobre la llamada de Manuel Pereira a su hijo: «Te saltaste el protocolo» #ViernesDeluxe https://t.co/SmiPiTzBgQ — Deluxe (@DeluxeSabado) July 30, 2022

El catalán, al escuchar sus palabras, quiso ser claro: “Llego yo a estar en el plató… menos mal que no estuve”. Y es que cree firmemente que “no era el momento, porque acababa de llegar y estaba totalmente desconectado”. Al ser consciente de la situación, Jorge Javier Vázquez volvió a instarle a pedir disculpas públicamente: “Los padres también tienen que pedir perdón a sus hijos”, recordó.

El toque de atención por parte del presentador de televisión no quedó ahí. Y es que quiso echarle la bronca por saltarse el protocolo del programa al acudir al aeropuerto a recibir a su hijo. Manuel Pereira se mostró contundente ante esta acusación: “Si te soy sincero, no sé de qué protocolo me estás hablando, nadie me avisó de que hubiera ninguno y en el aeropuerto no había ningún cartel”.

El presentador respondió: “Se da por supuesto, sabías que estabas haciendo mal”. De esta manera, le reprochó que su actitud no habría sido la misma si se tratase de una competición de esgrima: “¿Saltas a la tarima y en medio del combate le abrazas y le dices ‘feliz cumpleaños’?”. La respuesta de Manuel no tardó en llegar: “En medio, al principio y al final”. ¡Se avecinaba una noche complicada para el padre del esgrimista!